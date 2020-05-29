Almanya'da nikah salonları açıldı,gurbetçiler sıraya girdi
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonlarının ardından gözler düğün organizasyonlarına çevrildi.
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonlarının ardından gözler düğün organizasyonlarına çevrildi. Almanya'da yaşayan Ünal ailesinin kızları Yoncanur Ünal ile Aksoy ailesinin oğulları Mert Aksoy için, bugün Heinsberg belediyesinin evlendirme dairesinde nikah kıyıldı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, hayatın her alanına yeni kurallar getirmeye devam ederken, nikah ve düğün organizasyonları da artık 'yeni normal'in kurallarına ayak uyduracak. Almanya'da yaşayan Ünal ailesinin kızları Yoncanur Ünal ile Aksoy ailesinin oğulları Mert Aksoy için, bugün Heinsberg belediyesinin evlendirme dairesinde nikah kıyıldı. Nikah dairesi salonunda nikah kıyılırken ailelerden on kişi katılırken, salon dışında otuza yakın davetiye izin verildi. Yoncanur ile Mert çifti düğünlerini ise "yeni normal" kurallarına göre, 19 Eylül tarihinde yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 04:53 Kaynak: DHA
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