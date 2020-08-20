Almanya'da Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kayda geçti - Son Dakika

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte bin 707 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 228 bin 621'e ulaştığı bildirildi. Ülkede son 24 saatte tespit edilen bin 707 vaka sayısının Nisan ayından bu yana kayda geçen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsünün verilerine göre yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte bin 707 vaka tespit edildi. 26 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı ise 228 bin 621'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı ise 9 bin 253'e ulaştı.

VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Almanya'daki vaka sayısındaki artışın yurt dışında enfekte olup ülkeye dönen yolculardan ve sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı belirtiliyor. Almanya'da 18 Ağustos'ta bin 390, dün bin 510 vaka tespit edilmişti. Ülkedeki günlük yeni vaka sayısındaki artış eğilimi devam ediyor. Avrupa genelinde de artan vaka sayısı nedeniyle Almanya, turistler arasında popüler olan Hırvatistan'ın Sibenik-Knin ve Split-Dalmaçya bölgeleri riskli bölgeler olarak açıklandı.

"SON 3 HAFTADA VAKA SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün yaptığı açıklamada vaka sayılarında görülen artış nedeniyle halkı uyarmış, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığının daha iyi denetlenmesi gerektiğini ifade etmişti. Merkel, "Yurt dışı seyahatlerinin ve temasın artmasıyla son 3 haftada vaka sayısı iki katına çıktı. Böyle devam etmemesi için önlemler almak zorundayız. Riskli bölgelere giden tatilcilerin düşüncesizce yapılan özel kutlamalar vaka sayısının artmasına neden oluyor" demişti. Almanya dışında enfekte olup korona virüsü ülkeye taşıyanların oranının yüzde 40'a yaklaştığı kaydedilmişti.

(İHA)