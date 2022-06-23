Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek

Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Almanya'da nisanda 777 siyasi saikli suç işlendi - Son Dakika

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