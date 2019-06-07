Almanya'da nitelikli iş gücü göçü yasası 2020'de yürürlükte
1 saat önce
FEDERAL Meclis, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden kalifiye iş gücünün Almanya'daki istihdamına olanak sunan yasa tasarısını kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:23
FEDERAL Meclis, Avrupa Birliği
(AB
) üyesi olmayan ülkelerden kalifiye iş gücünün Almanya
'daki istihdamına olanak sunan yasa tasarısını kabul etti. Buna göre artık AB üyesi olmayan ülke vatandaşları da iş aramak için Almanya'ya gelebilecek. Kabul edilen yasa tasarısı, nitelikli iş gücüne Almanya'da altı ay boyunca iş arama olanağı sunuyor. Meclisten geçen tasarı her branşta iş gücü göçünün önünü açıyor.
ALMANYA DAHA CAZİP OLSUN Yasaya muhalefet partileri Yeşiller ve Sol Parti, yetersiz olduğu ve iş gücü göçünü teşvik etmeyeceği nedeniyle karşı çıktı. Kabul edilen yasa tasarı sadece eleman eksikliğinin olduğu branşlarda değil, tüm alanlarda iş gücünü Almanya'ya çekmeyi amaçlıyor. Yasa yeteri derecede nitelikli olan tüm çalışanların Almanya'ya gelmesine olanak tanıyor. Daha önce Almanya ve AB üyesi ülkelerdeki çalışanların aynı işi üstlenmeleri durumunda üçüncü ülkelerden iş gücü göçüne izin verilmiyordu. Federal Meclis kabul edilen tasarıyla artık aynı işi Almanya'da veya AB üyesi ülkelerde birilerinin yapıp yapmayacağına bakılmaksızın yurt dışından kalifiye elamanın istihdam edilmesinin yolunu açtı.
ALMANYA'DA MESLEK EĞİTİMİ Meclisten geçen tasarı Almanya'da meslek eğitimi yapma imkanı da tanıyor. Belli koşulları yerine getirenler Almanya'ya gelip burada meslek eğitimi alabilecek, dilerse çalışabilecekler. Meclis ayrıca sığınma talepleri ret edilenlere de yeni bir olanak sundu. Buna göre, çalışıp 18 ay boyunca sigorta ve emeklilik primlerini yatıran mülteciler, sığınma başvuruları ret edilmiş bile olsa 30 ay boyunca sınır dışı edilemeyecekler. Bu durumdakilere meslek eğitimi vererek kalifiye eleman olma imkanı tanınıyor. Ayrıca ülkede beş yıl çalışma zorunluluğundan sonra verilen oturma izni süresi de dört yıla indirildi. Yasa 1 Ocak 2020 yılında yürürlüğe girecek. Almanya'nın yıllık ortalama 350 bin kalifiye elamana ihtiyacı olduğu tahmin ediliyor.
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