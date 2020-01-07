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Almanya'da Noel ağacı atma şampiyonası
6 saat önce
Almanya'nın Weidenthal kentinde Noel için kesilen çam ağaçlarını atma şampiyonasına 55 erkek, 30 kadın yarışmacı katıldı. Etkinliği bin kişi izledi.
Almanya'nın batısındaki Weidenthal kentinde Noel ağacı atma yarışması düzenlendi. 55 erkek ve 30 kadın yarışmacının katıldığı şampiyonayı bin kişi izledi.
Şampiyonada katılımcılar üç disiplinde yarıştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:31
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