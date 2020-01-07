Almanya'da Noel ağacı atma şampiyonası - Son Dakika
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Almanya'da Noel ağacı atma şampiyonası

6 saat önce

Almanya'nın Weidenthal kentinde Noel için kesilen çam ağaçlarını atma şampiyonasına 55 erkek, 30 kadın yarışmacı katıldı. Etkinliği bin kişi izledi.

Almanya'da Noel ağacı atma şampiyonası, System.String[]

Almanya'nın batısındaki Weidenthal kentinde Noel ağacı atma yarışması düzenlendi. 55 erkek ve 30 kadın yarışmacının katıldığı şampiyonayı bin kişi izledi.


Şampiyonada katılımcılar üç disiplinde yarıştı.

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Almanya, Noel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:31 
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