Almanya'da 'Noel Pazarı' Kurbanlarına Anma Töreni

Törene, Berlin
Eyalet Başbakanı Michüael Müller'in yanı sıra İsrail
ve Polonya
Büyükelçi yetkilileri ile kurbanların yakınları katıldı. Saldırının yapıldığı noktaya çelenk koyan Berlin Eyalet Başbakanı Müller ile beraberindeki heyet, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Müller saldırıyı kınarken, "Saldırının yaraları hala açık" dedi.
İTALYA'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Terör saldırısını gerçekleştiren DEAŞ terör örgütü üyesi Anis Amri, 19 Aralık
2016'da Yıkık Kilise'nin önünde kurulan Noel Pazarı'na, Polonya plakalı TIR ile girmiş, 6 ayrı ülke vatandaşı 12 kişinin ölümüne, 52 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı. Amri, saldırıdan kısa süre sonra İtalya
'da polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü. Amri'nin ayrıca Berlin polisi tarafından yakından takip edildiği ve nerede olduğu bilindiği halde yakalanmadığı ortaya çıkmıştı. Berlin Emniyeti ve İçişleri senatörlüğü ihmal nedeniyle büyük eleştirilere hedef olmuştu.