Son Dakika Haberleri: Almanya'da 'Noel Pazarı' Kurbanlarına Anma Töreni

Almanya'da 'Noel Pazarı' Kurbanlarına Anma Töreni

3 saat önce

Törene, Berlin Eyalet Başbakanı Michüael Müller'in yanı sıra İsrail ve Polonya Büyükelçi yetkilileri ile kurbanların yakınları katıldı.

Almanya'da 'Noel Pazarı' Kurbanlarına Anma Töreni, System.String[]
Törene, Berlin Eyalet Başbakanı Michüael Müller'in yanı sıra İsrail ve Polonya Büyükelçi yetkilileri ile kurbanların yakınları katıldı. Saldırının yapıldığı noktaya çelenk koyan Berlin Eyalet Başbakanı Müller ile beraberindeki heyet, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Müller saldırıyı kınarken, "Saldırının yaraları hala açık" dedi.

İTALYA'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Terör saldırısını gerçekleştiren DEAŞ terör örgütü üyesi Anis Amri, 19 Aralık 2016'da Yıkık Kilise'nin önünde kurulan Noel Pazarı'na, Polonya plakalı TIR ile girmiş, 6 ayrı ülke vatandaşı 12 kişinin ölümüne, 52 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı. Amri, saldırıdan kısa süre sonra İtalya'da polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü. Amri'nin ayrıca Berlin polisi tarafından yakından takip edildiği ve nerede olduğu bilindiği halde yakalanmadığı ortaya çıkmıştı. Berlin Emniyeti ve İçişleri senatörlüğü ihmal nedeniyle büyük eleştirilere hedef olmuştu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:11 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Beyaz Saray Resmen Duyurdu: ABD Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı Trump'ın Suriye Kararı Dünya Basınında: Erdoğan'ı Memnun Etmek İçin Çekiliyor

Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 19:09:34. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da 'Noel Pazarı' Kurbanlarına Anma Töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]