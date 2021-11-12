Almanya'da Norbert Röttgen, CDU'nun genel başkanlığı için aday oldu - Son Dakika

Almanya'da Norbert Röttgen, Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) genel başkanlığı için bir kez daha aday olduğunu açıkladı.

Röttgen, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, CDU Genel Başkanı Armin Laschet'in yerine genel başkan olmak istediğini söyledi.

CDU'nun 26 Eylül'deki genel seçimlerde aldığı kötü sonucun partisi için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Röttgen, CDU'nun gelecekte özellikle gençlere yönelik politika izlemesini istedi.

Röttgen, CDU'nun kendisini yenilenmesini de talep ederek partinin kitle partisi kalması, bunun da genel başkanın şahsında kendini göstermesi gerektiğini belirtti.

Ocak ayında düzenlenen genel kurulda genel başkanlık için aday olan ancak seçilemeyen Röttgen, bu kez seçileceğine inandığını söyledi.

Röttgen, genel başkan seçilmesi durumunda Hamburg eyaletinden milletvekili seçilen Franziska Hoppermann'ı genel sekreterlik görevi için önereceğini kaydetti.

1994'den bu yana Federal Meclis Üyesi olan Röttgen, ikinci Merkel hükümetinde 2009-2012 yıllarında Federal Çevre Bakanlığı görevini üstlendi.

Röttgen, 2012'de Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Meclisi seçimlerde eyalet başbakanlığı için aday oldu ancak bu seçimlerde CDU büyük oy kaybı yaşadı. Bunun üzerine Merkel, Röttgen'i Çevre Bakanlığı görevinden aldı.

2013 genel seçimlerde yeniden Federal Meclis Milletvekili seçilen Röttgen, 2014-2021'de Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanlığını yürüttü.