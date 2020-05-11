Almanya'da normalleşme süreci devam ediyor - Son Dakika

Almanya'da normalleşme süreci kapsamında bugün restoran, kafeler, dükkanlar ve alışveriş merkezleri gerekli hijyen kurallarına uyulması şartıyla yeniden açıldı.



Almanya'da korona virüs kısıtlamalarının kademeli olarak gevşetilmesi konusunda bugün yeni adımlar atıldı. Buna göre tüm dükkanlar ve alışveriş merkezleri sosyal mesafe, hijyen şartlarına uyulması şartıyla tekrar açıldı. Açık havada yapılan spor faaliyetlerine ve antrenmanlara sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla izin verilen ülkede, çocuklar yeniden parkalarda oynamaya başlarken, okullar ve kreşler Haziran ayına kadar kademeli olarak açılacak.



Restoran ve kafeler alınan bazı önlemler kapsamında bugün kapılarını müşterilerine açtı. Restoran ve kafelerde masalar arasında 1.5 metre mesafe koşulu getirilirken, aynı masada iki ailenin üyeleri oturabilecek. Garsonlar maske takacak ve müşteri gittikten sonra oturduğu yer dezenfekte edilecek.



Köln şehrinde bir restoranda aşçı olarak çalışan Murat Kaya, "İki ay aradan sonra gastronomiye yeniden açılma izni verildi. Şartlı müsaade verildi. Aynı aileden olmayan kalabalık grup gelirse garson arkadaş bunları iki gruba ayırıp masaların arasına şeffaf bir plastik koyacağız veyahut da ayrı ayrı oturtturacağız. Bunun dışında insanlar özledi artık bir yemek yemeyi, sıcak çorba içmeyi özlediler. İnşallah bundan sonra virüs bulaşanların oranı düşer. İnsanlar normal yaşantısına devam eder" dedi.



Köln kentinin Kalk semtinde kafe işleten Berfin Gündeş işletmelerinin kapalı olduğundan dolayı mağdur olduklarını belirterek, "Bir buçuk aydır kapalıydık, 8 ay önce yeni açtığımız için baya bir mağdur olduk. Bugün tekrar kapılarımızı açtık. Herkesi bekliyoruz. Umarım bu durumu en hızlı şekilde hep beraber atlatırız" şeklinde konuştu.



Almanya'da Cumartesi gününden itibaren futbol maçları seyircisiz oynatılması koşuluyla başlayacak. Oteller ise kapasitelerinin yüzde 50'sini kullanarak kademeli olarak Mayıs ayı içerisinde açabilecek. Ancak otelde konaklamak isteyen müşterinin ikametgahının Almanya'da olması şartı aranacak. Mayıs ayı sonunda sinemalar, tiyatrolar, operalar, yüzme havuzları ve fuarlar kapılarını ziyaretçilere açacak. Disko, bar ve gece kulüpleri kapalı kalmaya devam edecek.



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in birkaç gün öce eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantıdan korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin büyük bölümünün kaldırılması veya gevşetilmesi kararı çıkmıştı. Hayatın normalleştirilmesi yönünde atılan adımlar 4 Mayıs'tan itibaren başlamış, ibadet yerleri, bazı okullar, 800 metrekarenin altındaki mağazalar, kuaförler, hayvanat bahçeleri, müzeler, sergiler açılmıştı. - KÖLN