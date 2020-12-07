Son Dakika | Almanya'da NRW Eyalet Başbakanı Laschet'ten Prof Dr Uğur Şahin'e övgü - Son Dakika

Son Dakika | Almanya'da NRW Eyalet Başbakanı Laschet'ten Prof Dr Uğur Şahin'e övgü

07.12.2020 11:26
Son Dakika | Almanya'da NRW Eyalet Başbakanı Laschet'ten Prof Dr Uğur Şahin'e övgü, System.String[]

Son dakika haberler... Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı Armin Laschet, parlamentoda dünyayı ölümcül salgından kurtarabilecek aşıyı bulan Türk göçmelerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr.

Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı Armin Laschet, parlamentoda dünyayı ölümcül salgından kurtarabilecek aşıyı bulan Türk göçmelerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin başarısını  "Almanya'da okul birinciliği olan bir Türkün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor" sözleriyle övgüler yağdırdı.

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in ABD'li Pfizer ile birlikte geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşısının yüzde 95 etkinlik gösterdiğinin duyurulmasının ardından haber tüm dünyada büyük bir mutlulukla karşılandı.Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı Armin Laschet, parlamentoda dünyayı ölümcül salgından kurtarabilecek aşıyı bulan Türk göçmelerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin başarısına parlamentodaki konuşmasında övgüler yağdırdı. Laschet, parlamentodaki konuşmasında Türk biliminsanlarını "  1969 da 4 yaşında bir çocuk olarak Türkiye'den Ford fabrikasında çalışan babasının yanına gelen ve eğitimini Almanya'da yaparak; hatta okul birincisi olan bir Türkün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor. Almanya'daki aşırı sağcıların bunu görmesini diliyoruz. Almanya'daki sağduyu vatandaşlar, yabancıların gelmesinden çok memnunuz iyi ki gelmişler" sözleriyle övdü.


Son Dakika | Almanya'da NRW Eyalet Başbakanı Laschet'ten Prof Dr Uğur Şahin'e övgü
Son Dakika | Almanya'da NRW Eyalet Başbakanı Laschet'ten Prof Dr Uğur Şahin'e övgü
Son Dakika | Almanya'da NRW Eyalet Başbakanı Laschet'ten Prof Dr Uğur Şahin'e övgü
Son Dakika | Almanya'da NRW Eyalet Başbakanı Laschet'ten Prof Dr Uğur Şahin'e övgü
Son Dakika | Almanya'da NRW Eyalet Başbakanı Laschet'ten Prof Dr Uğur Şahin'e övgü

Ren Vestfalya, Uğur Şahin, Almanya, Türk, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son Dakika | Almanya'da NRW Eyalet Başbakanı Laschet'ten Prof Dr Uğur Şahin'e övgü - Son Dakika Dünya


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