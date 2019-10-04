Almanya'da NSU kurbanı anısına dikilen ağaca çirkin saldırı

Almanya'da ırkçı Nasyolist Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün ilk kurbanı olan Enver Şimşek adına dikilen anı ağacının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildiği bildirildi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, düzenlediği basın toplantısında, NSU kurbanı Enver Şimşek adına dikilen anı ağacının dün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildiğini söyledi.

Seibert, Saksonya eyaletinin Zwickau kentinde 8 Eylül'de dikilen meşe ağacının kesilmesine tepki gösterdi.

Ağacın kesilmesini şiddetle kınayan Seibert, "Gerçekten üzücü bir durum. Bu çirkin olay en kısa zamanda aydınlatılmalı ve şiddetle kınanmalı." dedi.

Seibert, Başbakan Angela Merkel'in NSU cinayetlerini kınadığını hatırlatarak, "Bu cinayetlerde hayatını kaybedenleri anmayı hem mağdurlara hem ailelerine ve kendimize borçluyuz. Ülkemizin demokrasi ve çoğulculuk mücadelesi için bu gerekli." diye konuştu.

Enver Şimşek için dikilen anı ağacının kesilmesine kentin sosyal demokrat partili belediye başkanı Pia Findeiss de tepki gösterdi. Findeiss, ağaca yapılan saldırıyı "alçakça bir davranış" olarak niteleyerek, "Ağacın kesilmesi, demokrasiyi anlama ve terör mağdurlarına ve ailelerine saygısızlığa, hoşgörüsüzlüğü gösteriyor. Ayrıca NSU teröristlerinin insanlara ne yaptığını bazılarının anlayamadıklarını da gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca kesilen ağacın yanına çiçekler konuldu.

NSU terör örgütü

Enver Şimşek 9 Eylül 2000 yılında iki NSU teröristi Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt tarafından, iki farklı tabancayla Nürnberg'de çiçek sattığı arabada vurulmuştu. Hastanede iki gün yaşam mücadelesi veren Enver Şimşek, 11 Eylül 2000'de hayatını kaybetmişti.

NSU'nun varlığı Kasım 2011'de tesadüf sonucu Thüringen eyaletinde gün yüzüne çıkmış, ardından Federal Başsavcılık soruşturma yapmaya başlamıştı.

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar yapmak ve banka soygunları gerçekleştirmek suçlamalarıyla 2013'te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, 11 Temmuz 2018'de açıklanan kararda, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.