Almanya'da NSU kurbanı anısına dikilen ağaca çirkin saldırı

Almanya'da ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek adına dikilen anı ağacın kesilmesinin ardından aynı yere NSU örgütünün katlettiği tüm kurbanlar için yeni ağaçlar dikileceği bildirildi.

Zwickau Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gelecek ay önce Enver Şimşek ve ardından diğer NSU kurbanları için meşe ağaçları dikileceği belirtildi.

Açıklamada, bu amaçla bağış kampanyası düzenlendiği, isteyenlerin de açılan banka hesabına bağışta bulunabileceği ifade edildi.

Belediye Başkanı Pia Findeiss, ağacın kesilmesinin ardından birçok insanın buna tepki göstererek, kendilerine destek verdiklerini görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Enver Şimşek adına eylülde dikilen ağaç, geçen hafta perşembe günü kimliği belirsiz kişilerce kesilmişti.

Ağacın kesilmesinin ardından orada bulunan bir bank, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edilmişti.

NSU terör örgütü

Enver Şimşek, 9 Eylül 2000'de terör örgütü NSU üyesi Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt tarafından Nürnberg'de çiçek sattığı arabada silahla vurulmuştu.

Hastanede iki gün yaşam mücadelesi veren Şimşek, 11 Eylül 2000'de hayatını kaybetmişti.



NSU'nun varlığı Kasım 2011'de tesadüf sonucu Thüringen eyaletinde gün yüzüne çıkmış, ardından Federal Başsavcılık soruşturma başlamıştı.



NSU terör örgütü davasına, Almanya'da 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar düzenlemek ve banka soymak suçlamalarıyla 2013'te görülmeye başlanmıştı.

11 Temmuz 2018'de açıklanan kararda, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık eden 4 sanık ise 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.

NSU üyelerinden Böhnhard ve Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.