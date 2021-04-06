Almanya'da NSU kurbanı Halit Yozgat törenle anıldı - Son Dakika

Almanya'da NSU kurbanı Halit Yozgat törenle anıldı

06.04.2021 20:49
Almanya'da NSU kurbanı Halit Yozgat törenle anıldı, System.String[]

Almanya'da Neonazi silahlı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) militanları tarafından internet kafede 6 Nisan 2006 yılında katledilen 21 yaşındaki Halit Yozgat'ın vefatının 15. yılında, isminin yaşatıldığı Halit Meydanı'nda (Halitplatz) anma töreni düzenlendi.

Almanya'da Neonazi silahlı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) militanları tarafından internet kafede 6 Nisan 2006 yılında katledilen 21 yaşındaki Halit Yozgat'ın vefatının 15. yılında, isminin yaşatıldığı Halit Meydanı'nda (Halitplatz) anma töreni düzenlendi.

Almanya'da faaliyet gösteren ve aşırı sağcı ve ırkçı görüşe sahip Neonazi silahlı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) militanları tarafından bir internet kafede 6 Nisan 2006 yılında katledilen 21 yaşındaki Halit Yozgat'ın vefatının 15. yılında, isminin verildiği Halit Meydanı'nda (Halitplatz) anma töreni düzenlendi. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geniş kapsamlı bir anma töreninin düzenlenemediği etkinliğe, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de katılarak, Yozgat ailesini ve Almanya'nın Kassel kentinde yaşayan Türk vatandaşlarını yalnız bırakmadı. Kassel Büyükşehir Belediye Başkanı Christian Geselle, Berlin Senatosu'nda eski Yabancılar Sorumlusu Barbara John ve Avrupa Nizamı Alem Federasyonu Başkanı Erol Yazıcı'nın da hazır bulunduğu anma töreninde, Meydan da yer alan anıt üzerine çiçekler bırakıldı.

"Cinayetlere ilişkin tüm gerçeklerin ortaya çıkarılamadığını üzülerek gözlemliyoruz"

Anma töreninde yaptığı konuşmada Tunçer, Yozgat'ı katledenlerin 7 Türk vatandaşı, 1 Yunan vatandaşı ve 1 Alman polis memurunu da vahşice öldürdüğünü belirterek, "Acımızı dindirmenin ve kaybettiklerimizi geri getirmenin maalesef bir yolu yok. Bu cinayetlere ilişkin tüm gerçeklerin ortaya çıkarılamadığını da üzülerek gözlemliyoruz. Türk-Alman dostluğuna samimiyetle inanan kişiler olarak, bu vahşete neden olan hastalıklı zihniyeti anlamakta büyük güçlük çekiyoruz. Tıpkı geçtiğimiz yıl Hanau'da kaybettiğimiz 9 masum insanı bizden alan kör şiddeti kabullenmediğimiz gibi. Maalesef son birkaç yılda Hessen eyaletinde peş peşe yaşadığımız vahim gelişmeler, ırkçılığın nasıl bir zehir olduğunu bize tekrar tekrar hatırlattı. Vali Lübcke cinayeti, NSU 2.0 imzalı tehdit mektupları ve geçtiğimiz 19 Şubat'ta 1. yıldönümünü idrak ettiğimiz Hanau katliamı Halit'i de ailesinden ve sevdiklerinden koparan ırkçı-faşizan şiddetin maalesef hala çok ciddi ve yakın bir tehdit oluşturduğunun açık birer kanıtı. Bu bağlamda bugün, yeniden aşırı sağcı ve ırkçı şiddeti en kuvvetli biçimde kınıyoruz ve bu hastalıktan kurtulmamız için çok daha güçlü ve kararlı bir mücadele gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve Almanya, pek çok konuda yakın bağları olan iki dost ülkedir"

Anma töreninde Türk-Alman dostluğuna da değinen ve bu yıl iki ülke arasındaki işgücü anlaşmasının 60. yılına girildiğini belirten Başkonsolos Tunçer, "Türkiye ve Almanya Federal Cumhuriyeti, pek çok alanda ve konuda yakın bağları olan iki dost ve müttefik ülkedir. Bu yıl Türkiye ile Almanya arasındaki işgücü anlaşmasının 60. yıldönümünü idrak ediyoruz. Bundan 60 yıl önce, Türk vatandaşları ülke ekonomisini canlandırmak için Almanya'ya işçi olarak davet edildiler. Almanya'da halihazırda yaklaşık 4 milyon Türk veya Türk kökenli insan yaşıyor ve bugün Alman ekonomisi, Türk kökenlilerin de değerli katkılarıyla ayakta duruyor" ifadelerini kaydetti.

"Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci tüm insanlığa ilham verdi"

Profesör Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci'nin geliştirdikleri Covid-19 aşısıyla yalnız Almanya'ya değil tüm insanlığa ilham verdiğini ve Türklerin, Almanya'da büyük başarılara imza attığına dikkat çeken Tunçer, "Almanya'daki Türk toplumu içinde ekonomi, bilim, kültür, spor ve yaşamın hemen hemen tüm alanlarında büyük başarılara imza atan çok sayıda insan bulabilirsiniz. Geliştirdikleri Covid-19 aşısıyla sadece Almanya'ya değil tüm insanlığa ilham veren Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi bu noktada özellikle zikretmek istiyorum. Bu gibi iyi örneklerin çoğalarak artabilmesi Halit'i bizlerden alan ırkçı terörizm ve ayrıca kurumsal ayrımcılıkla ne kadar iyi mücadele edebileceğimize de bağlı olacak. Ayrımcılığın, ırkçılığın, İslamofobinin ve Antisemitizmin geriletilebildiği bir Almanya'nın çok daha büyük başarılara sahne olacağından kuşku duymuyoruz. Bu düşüncelerle merhum Halit Yozgat'a bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve onu seven herkese sabırlar diliyor, hepinizi kederle ancak içtenlikle selamlıyorum" dedi.

Öte yandan Halit Yozgat, 6 Nisan 2006'da doğduğu sokakta kendisi ve babasıyla birlikte işlettiği internet kafede henüz 21 yaşında NSU militanları taraşından sıkılan 2 kurşunun kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından Halit Yozgat, NSU'nun bilinen 10 kurbanından 9'uncusu olmuştu. Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan ve 6 Mayıs 2013'da başlayıp, 11 Temmuz 2018'de 438. duruşmanın ardından karara bağlanan NSU'nun davasında, NSU cinayetlerinin arka planı ve istihbarat bağlantıları açıklığa kavuşturulamamıştı. NSU cinayetlerinin ise üstü örtülmüştü. - KASSEL

Almanya'da NSU kurbanı Halit Yozgat törenle anıldı
Almanya'da NSU kurbanı Halit Yozgat törenle anıldı
Almanya'da NSU kurbanı Halit Yozgat törenle anıldı
Almanya'da NSU kurbanı Halit Yozgat törenle anıldı

Almanya, Yozgat, Terör, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da NSU kurbanı Halit Yozgat törenle anıldı - Son Dakika


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