Almanya'da Nsu Terör Örgütü Cinayetleri

Almanya'nın Dortmund kentinde, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülen 8 Türk'ten biri olan Mehmet Kubaşık, ölümünün 13'üncü yılında anıldı.

Almanya'nın Dortmund kentinde, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülen 8 Türk'ten biri olan Mehmet Kubaşık, ölümünün 13'üncü yılında anıldı.



Mallinckrodt Caddesi'nde 4 Nisan 2006'da işlettiği büfe önünde öldürülen Kubaşık'ın öldüğü yerde yapılan anıta, Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ile Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sireau çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu.



Burada gazetecilere açıklamada bulunan Başkonsolos Cebeci, gerek aile gerekse Dortmund'da yaşayan Türk toplumu olarak yaşadıkları acının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.



Cebeci, "NSU terör örgütü ve uzantıları mutlaka tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılmalı. Adaletin tecelli etmesi, toplum vicdanının rahatlaması bakımından çok büyük bir önem taşıyor." dedi.



Bu arada, Dortmund ve diğer kentlerde, NSU terör örgütü aleyhine ve ırkçılık karşıtı yürüyüş ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti

Talihsiz Kadın, 10 Yaşındaki Kızının Gözleri Önünde Başından Vurularak Öldürüldü

Camiyi Kana Bulayan Yeni Zelanda Katliamcısı 50 Ayrı Cinayetten Yargılanacak

Son Dakika! AİHM, Türkiye Aleyhine Yapılan Hendek Eylemleri Başvurularını Reddetti