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Almanya'da NSU terör örgütünün saldırısının 17. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Almanya'da NSU terör örgütünün saldırısının 17. yılında anma töreni düzenlendi

09.06.2021 18:36

Almanya'nın Köln kentinde, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Keup Caddesi'nde 22 kişinin yaralandığı bombalı saldırının 17. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Almanya'nın Köln kentinde, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Keup Caddesi'nde 22 kişinin yaralandığı bombalı saldırının 17. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından 9 Haziran 2004'te gerçekleştirilen, çivilerin de kullanıldığı bombalı saldırının yıl dönümündeki anma töreninde patlamanın olduğu yere çelenk bırakıldı, beyaz güvercinler uçuruldu.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, burada yaptığı konuşmada, bu saldırıdan, her şeyden önce ırkçılığın sadece kurbanların değil bir bütün olarak toplumun sorunu olduğunu öğrendiklerini, ırkçılık ve aşırı sağcılığın el ele gittiğini söyledi.

Irkçılığa karşı mücadele olmadan bütün olarak toplumun da tehlikeye girdiğini belirten Kaya, şöyle dedi:

"Bu mücadele aynı zamanda olayların arka planlarını ve arka plandakilerin kimler olduğunun tam olarak açıklığa kavuşturulmasını da gerektirir. Irkçılık, tüm biçimleriyle kapsamlı ve sürekli bir mücadele bu nedenle çıkarılan yegane ders olmalıdır. Yapabileceğimiz şey, Keup Caddesi'ni bir arada yaşamanın, hoşgörünün ve karşılıklı anlayışın simgelendiği bir yer olarak yeniden tasarlamaktır, bu şehrin uzun yıllara dayanan Alman-Türk dostluğu ile daha da derinleşen kültürel zenginliğini yansıtan bir buluşma yeri olarak.

Irkçı terörü yerinde ve uygun bir şekilde hatırlatmak için yapılması planlanan anıt, bu yönde atılan ilk ve çok önemli bir adımdır. Tüm zorluklara rağmen bu projeye inanmaya devam eden ve gerçekleşmesine yardımcı olan herkese, Türk ve Türk kökenli Kölnlüler adına teşekkür etmek istiyorum."

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, Köln'ün çok kültürlü bir barış şehri olduğunu dile getirerek, burada yapılması planlanan anıtı saldırının 20. yılında açmayı planladıklarını bildirdi.

Keup Caddesi Esnaf İnisiyatifi Başkanı Meral Şahin, caddenin girişine yapılması planlanan anıtla ilgili bilgi verdi, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Uyum Meclisleri Birliği Başkanı Tayfun Keltek ile Köln Mülheim İlçe Belediye Başkanı Norbert Fuchs da birlik ve beraberlik mesajı verdi, terörü lanetledi.

Olay

Terör örgütü NSU 2000-2007'de işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra Keup Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyerek Türklerin yoğun yaşadığı bu bölgede kitlesel ölümler planlamıştı.

NSU tarafından 9 Haziran 2004'te gerçekleştirilen saldırıda can kaybı yaşanmamış ancak 5,5 kilogram ağırlığındaki bombayla etrafa saçılan yaklaşık 700 çivinin vücutlarına isabet etmesi sonucu 6'sı ağır 22 kişi yaralanmıştı.

Almanya'da NSU terör örgütünün saldırısının 17. yılında anma töreni düzenlendi
Almanya'da NSU terör örgütünün saldırısının 17. yılında anma töreni düzenlendi
Almanya'da NSU terör örgütünün saldırısının 17. yılında anma töreni düzenlendi
Almanya'da NSU terör örgütünün saldırısının 17. yılında anma töreni düzenlendi
Almanya'da NSU terör örgütünün saldırısının 17. yılında anma töreni düzenlendi

Haziran, Almanya, Terör, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da NSU terör örgütünün saldırısının 17. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika


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