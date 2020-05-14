Almanya'da nükleer santralin 150 metrelik soğutma kuleleri yıkıldı - Son Dakika

Almanya'da 18 aktif nükleer reaktör ile yılda yaklaşık 21 gigawatt enerji üretiliyor. Nükleer enerji ülkenin toplam enerji ihtiyacının yüzde 28'ini karşılıyor. Almanya, yenilenebilir enerji kaynaklarına dönerek 2021 yılında nükleer enerji kullanımına tamamen son verecek. - FRANKFURT

Almanya, 2016 yılında yaşanan Fukuşima faciasının ardından, ülkedeki nükleer santrallerin 2022 yılına kadar kapatılmasına, sonra da yıkılmasına karar vermişti.

Almanya'da bir nükleer santralin kuleleri daha yıkıldı. Stuttgart şehri yakınlarındaki Philippsburg 2 Nükleer Santrali'nin 150 metre yüksekliğindeki 40 yıllık kuleleri yıkıldı.

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