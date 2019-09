Almanya'da öğrenciler "iklim değişikliği" için sokağa döküldü

Almanya'nın çeşitli bölgelerinde binlerce öğrenci, iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla protesto gösterileri düzenledi.

Almanya'da öğrenciler, iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sokaklara döküldü. Ülke çapında yaklaşık 550 bölgede öğrenciler derslere katılmayarak iklim değişikliği ve beraberinde getireceği sorunlara dikkat çekmek amacıyla protesto eylemleri gerçekleştirdi. Bu gösterilerin en büyüğü ise başkent Berlin'de yapıldı. 'Gelecek için Cumalar (Fridays For Future)' adı altında gerçekleştirilen protesto gösterisine yuvaya giden küçük çocuklardan lise öğrencilerine kadar her yaştan on binlerce çocuk ve genç katıldı. Öğrencilere, öğretmenlerinin ve ebeveynlerinin yanı sıra bilim adamları, bazı sendikalar, çevreci dernekler ve gösteriye katılmak üzere çalışanlarına izin veren işletmeler de destek verdi.

Protestolara katılmak isteyen binlerce öğrenci, okula gitmeyerek tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplandı. Politikacıları iklim konusunda daha duyarlı olmaya çağıran öğrenciler, Paris İklim Anlaşması'na uyulması ve ortalama hava sıcaklığının sanayileşme öncesi seviyelere çekilmesi için çalışmalar yapılmasını talep etti. Öğrenciler, gösteri boyunca üzerlerinde 'Ya şimdi ya hiç', 'Her günümüz gelecek için', 'Yaşayabileceğimiz ikinci bir gezegen yok', 'Plastiklere yasak gelsin' mesajları taşıyan dövizler taşıdı.

Protestoya katılan bir öğrenci, "Bugün buradayım, çünkü iklim krizinin bizim jenerasyonumuz ve ebeveynlerimin jenerasyonunun çözmesi gereken dünya çapında en büyük toplumsal ve politik problem olduğuna inanıyorum. Politikacılardan talebimiz, sözlerini tutmaları ve yasal düzenlemelerle küresel anlamda iklimsel hedeflere ulaşılması" ifadelerini kullandı.

İsveçli öğrenci Greta Thunberg, 'İklim için okul grevi' sloganıyla eylem başlatmış ve 2018 senesinden beri her cuma okula gitmeyerek İsveç Parlamentosu önünde eylem yapmıştı. Thunberg'in iklim protestosu önce bütün İsveç'e, sonra da bütün dünyaya yayılmıştı.

(Mahmut Tosun/İHA)