Almanya'da öğrenciler internet üzerinden düzenlenen iftar programında buluştu - Son Dakika

Almanya'nın Leverkusen kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir araya gelemeyen öğrenciler video konferans yöntemiyle düzenlenen iftar programına katıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Camisi'nde eğitim gören öğrenciler, video konferans yöntemiyle düzenlenen iftar sayesinde, internet üzerinden bir araya gelerek ramazan geleneğini yaşattı.

Bilgisayar kamerası karşısına iftar masalarını kuran öğrenciler, sohbet etti, ramazan ayıyla ilgili bilmeceleri cevapladı, ramazan manileri dinledi, Karagöz-Hacivat ve Nasrettin Hoca kukla oyunu izledi.

Caminin eğitim ve proje sorumlusu Ömer Karabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle çevrim içi platformda iftar yaparak çocuklarla bir araya gelmek istediklerini söyledi.

Karabıyık, "Bu süreç insan sağlığı ve okullarda, camilerde birçok alanda olduğu gibi akraba ve arkadaş ziyaretlerini de etkiledi. İftar sofrasını online olarak düzenleyerek çocuklarla sohbet ettik, hasret giderdik. Rabbim en kısa zamanda dünyayı etkisi altına alan virüs salgınından bizleri muhafaza eylesin. Böylece birlikte olduğumuz, el ele olduğumuz okulumuzda, camimizde ve mahallemizde tekrar buluşmayı diliyorum. Allah oruçlarımızı kabul eylesin." dedi.

Okunan ezanın ardından oruçlarını açan çocuklar, caminin din görevlisi Şaban Yeşildal'ın Kur'an-ı Kerim tilavetini ilgiyle dinledi.