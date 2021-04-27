Almanya'da öğrenciler internet üzerinden düzenlenen iftar programında buluştu - Son Dakika

Almanya'da öğrenciler internet üzerinden düzenlenen iftar programında buluştu

27.04.2021 22:53
Almanya'da öğrenciler internet üzerinden düzenlenen iftar programında buluştu, System.String[]

Almanya'nın Leverkusen kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir araya gelemeyen öğrenciler video konferans yöntemiyle düzenlenen iftar programına katıldı.

Almanya'nın Leverkusen kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir araya gelemeyen öğrenciler video konferans yöntemiyle düzenlenen iftar programına katıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Camisi'nde eğitim gören öğrenciler, video konferans yöntemiyle düzenlenen iftar sayesinde, internet üzerinden bir araya gelerek ramazan geleneğini yaşattı.

Bilgisayar kamerası karşısına iftar masalarını kuran öğrenciler, sohbet etti, ramazan ayıyla ilgili bilmeceleri cevapladı, ramazan manileri dinledi, Karagöz-Hacivat ve Nasrettin Hoca kukla oyunu izledi.

Caminin eğitim ve proje sorumlusu Ömer Karabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle çevrim içi platformda iftar yaparak çocuklarla bir araya gelmek istediklerini söyledi.

Karabıyık, "Bu süreç insan sağlığı ve okullarda, camilerde birçok alanda olduğu gibi akraba ve arkadaş ziyaretlerini de etkiledi. İftar sofrasını online olarak düzenleyerek çocuklarla sohbet ettik, hasret giderdik. Rabbim en kısa zamanda dünyayı etkisi altına alan virüs salgınından bizleri muhafaza eylesin. Böylece birlikte olduğumuz, el ele olduğumuz okulumuzda, camimizde ve mahallemizde tekrar buluşmayı diliyorum. Allah oruçlarımızı kabul eylesin." dedi.

Okunan ezanın ardından oruçlarını açan çocuklar, caminin din görevlisi Şaban Yeşildal'ın Kur'an-ı Kerim tilavetini ilgiyle dinledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Leverkusen, Almanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da öğrenciler internet üzerinden düzenlenen iftar programında buluştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

21 yaşındaki üfürükçü, 21 yaşındaki üfürükçü, "Sende cin var" dediği aileyi 700 bin lira dolandırdı Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı Boşandığı eşine sosyal medyadan 'inek'li gönderme yapan kadına ceza Boşandığı eşine sosyal medyadan 'inek'li gönderme yapan kadına ceza Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek
Survivor'da ipler gerildi! Acun Ilıcalı'nın defalarca uyardığı iki isim birbirine girdi Survivor'da ipler gerildi! Acun Ilıcalı'nın defalarca uyardığı iki isim birbirine girdi         
23:13
Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler         
23:07
Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı         
22:42
Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti         
22:28
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi         
21:20
ABD'de iki doz aşı yapılmış kişiler maskesiz dolaşabilecek ABD'de iki doz aşı yapılmış kişiler maskesiz dolaşabilecek         
20:45
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı         
18:03
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi         
17:12
Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil         
16:25
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka         
15:57
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü         
15:23
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 23:49:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da öğrenciler internet üzerinden düzenlenen iftar programında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement