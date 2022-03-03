Almanya'da öğrenciler savaş karşıtı gösteri yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da öğrenciler savaş karşıtı gösteri yaptı

03.03.2022 16:59

Almanya'nın çeşitli kentlerinde öğrenciler savaş karşıtı gösteri düzenledi.

Almanya'nın çeşitli kentlerinde öğrenciler savaş karşıtı gösteri düzenledi.

Başkent Berlin'de çevre örgütü "Fridays for Future" oluşumunun çağrısıyla Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı protesto etmek için binlerce öğrenci Federal Meclis'in önünde toplandı.

Göstericiler, üzerinde "Putin'i durdurun", "Ukrayna'nın yanındayız", "Ukrayna'daki demokrasiyi kurtarın", "Dünyada barış", "Savaşı durdurun" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan lise öğrencisi Johannes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı savaşı protesto etmek için gösteriye katıldığını belirterek "Ukraynalılarla dayanışma içindeyiz. Bizim durumumuzda gösteriye katılmaktan başka bir şey yapamıyoruz ancak dayanışma göstermek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

16 yaşındaki Leni de "Bu, gençlerin de çaba sarf etmesi gereken bir konu." ifadesini kullandı.

Göstericiler daha sonra Rusya aleyhinde ve savaş karşıtı sloganlar atarak bakanlıkların bulunduğu bölgede yürüyüş gerçekleştirdi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Hamburg'da düzenlenen savaş karşıtı gösteriye 10 binden fazla kişinin katıldığı belirtildi.

Hannover, Lüneburg, Stuttgart ve Wuppertal şehirlerinde de benzer gösteriler yapıldığı, pek çok kentte de gün içinde protesto gösterilerinin yapılacağı kaydedildi.

Almanya'da öğrenciler savaş karşıtı gösteri yaptı
Almanya'da öğrenciler savaş karşıtı gösteri yaptı
Almanya'da öğrenciler savaş karşıtı gösteri yaptı

YORUMLAR
500
Beyoğlu'nda Ukraynalılar Rusya'yı bir kez daha protesto etti Beyoğlu'nda Ukraynalılar Rusya'yı bir kez daha protesto etti Beyoğlu'nda Ukraynalılar Rusya'yı bir kez daha protesto etti Beyoğlu'nda Ukraynalılar Rusya'yı bir kez daha protesto etti

Protesto, Almanya, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da öğrenciler savaş karşıtı gösteri yaptı - Son Dakika


Son Dakika
17:34 Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi
17:31 Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi
17:27 Üreticiler, mandıracıları protesto etti! Tüm sütleri yere döktüler
17:18 Putin'in yanından ayırmadığı çantanın sırrı ne? Rusya Devlet Başkanı nükleer silah kullanma kararını anında iletilebiliyor
17:11 Standart altının kilogram fiyatı, 881 bin liraya yükseldi
17:06 Çarpıcı görüntüler! Kiev sınırında yakalanan 3 sabotajcı gözaltına alındı
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
16:27 Batı medyasında aniden gelişen Bayraktar TB2 övgülerinin sebebi ne? Türkiye'nin tarafsızlığına yönelik hamleler mi?
16:20 Hırsızlık konulu dizinin setine maskeli hırsız çetesi baskını: Bütün ekipmanları çaldılar
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 17:41:20. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da öğrenciler savaş karşıtı gösteri yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement