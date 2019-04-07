Son Dakika Haberleri: Almanya'da Okulda Kıyafet Tartışmaları Yeniden Başladı

Almanya'da Okulda Kıyafet Tartışmaları Yeniden Başladı

1 saat önce

FUNKE medya grubu, eyalet eğitim kanunlarında okul kılık kıyafetiyle ilgili herhangi bir madde bulunmadığı ancak Bad Oeynhausen Realschule Süd okulunda veli, öğretmen ve öğrenci temsilcilerinden oluşan okul konseyinin, öğrencilerinin okula eşofmanla gelmesinin ve derste şapka...

Almanya'da Okulda Kıyafet Tartışmaları Yeniden Başladı, System.String[]
FUNKE medya grubu, eyalet eğitim kanunlarında okul kılık kıyafetiyle ilgili herhangi bir madde bulunmadığı ancak Bad Oeynhausen Realschule Süd okulunda veli, öğretmen ve öğrenci temsilcilerinden oluşan okul konseyinin, öğrencilerinin okula eşofmanla gelmesinin ve derste şapka giymelerinin yasaklanması kararını aldıklarını duyurdu.

WAZ'ın haberine göre, Okul Konseyinin kararına göre eşofman ile derste bulunan veya derste şapka ile oturan öğrenciler dört defa uyarılacak. Öğrenci, uyarılara rağmen yasağı ihlal etmeyi sürdürürse, okuldan uzaklaştırılıp eve gönderilecek.

OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Haberde, okulundaki yasak uygulamasıyla ilgili görüşleri alınan okul müdürü Anja Sprengel'in, "Eşofmanla okula gelip derse girmek, şapka takmak, uykudan kalkıp derse gelmek gibi bir görüntü arz ediyor. Nizami giyinen öğrencilerin konsantrasyonun muhafazasına yönelik öğrenci temsilcilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizden oluşan Okul Konseyinde oy birliğiyle böyle bir karar aldık. Hedefimiz; okulda her türlü huzur ve ahengi sağlamaktır dediği" kaydedildi.

BAKAN: İYİ BİR GELİŞME

Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyalet Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer, "Okullarımızda, mümkün olduğu kadar az yasak, çok özgürlükten yana olmakla birlikte, sosyal barışın zedelenmesini önleyici kısıtlamalar ihtiyaç halinde okul idarelerimiz tarafından hayata geçirilebilir. Okulların kendi durum ve ihtiyaçlarına göre uygulama kararı alıp, hayata geçirmeleri iyi bir gelişme" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:15 

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