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Son dakika haber! Almanya'da Okulda Silahlı Saldırı İhbarı - Son Dakika

Son dakika haber! Almanya'da Okulda Silahlı Saldırı İhbarı

04.02.2022 13:36

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Almanya'da okulda silahlı saldırı ihbarı Böll-Gesamtschule okuluna, silahlı bir kişinin girdiği yönünde yapılan ihbarın ardından çok sayıda polis olay yerine geldi.

- Almanya'da okulda silahlı saldırı ihbarı

KÖLN - Böll-Gesamtschule okuluna, silahlı bir kişinin girdiği yönünde yapılan ihbarın ardından çok sayıda polis olay yerine geldi.

Almanya'nın Köln kentinin Chorweiler semtinde bulunan Heinrich-Böll-Gesamtschule okulunda silahlı saldırgan ihbarı yapıldı. İhbarın ardından okul bölgesine gelen çok sayıda polis, hem okulun içinde hem de çevrede geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Okulda güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından öğrenciler ve öğretmenlerin sınıf sınıf tahliyesinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Endişeli bir şekilde okulun yakınında bekleyen öğrencilerin ebeveynleri için ise okul yakınında bir irtibat noktası kuruldu.

Son dakika haber! Almanya'da Okulda Silahlı Saldırı İhbarı
Son dakika haber! Almanya'da Okulda Silahlı Saldırı İhbarı
Son dakika haber! Almanya'da Okulda Silahlı Saldırı İhbarı

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Heinrich Böll, Almanya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Almanya'da Okulda Silahlı Saldırı İhbarı - Son Dakika


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