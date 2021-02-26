Almanya'da öldürülen 13 yaşındaki Sinan Toptik toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da öldürülen 13 yaşındaki Sinan Toptik toprağa verildi

26.02.2021 18:19

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti'nin Sinsheim kentinde Türk genci 13 yaşındaki Sinan Toptik, kendisinden bir yaş büyük başka bir Türk genci tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti'nin Sinsheim kentinde Türk genci 13 yaşındaki Sinan Toptik, kendisinden bir yaş büyük başka bir Türk genci tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Toptik, Sinsheim Müslüman Mezarlığı'nda defnedildi.

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti'nin Sinsheim kentinde Türk genci 13 yaşındaki Sinan Toptik, kendisinden bir yaş büyük başka bir Türk genci tarafından götürüldüğü ormanlık bir alanda bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısının isminin Eren olduğu ve daha önce de yaralama suçuna karıştığı öğrenildi.

OLAYIN NEDENİ KISKANÇLIK

Cinayetin ardında yatan nedenin kıskançlık olduğu ifade edildi. Sinan Toptik'in 12 yaşındaki Alman bir kızla arkadaş olduğu ve kızın Sinan'ı tuzağa düşürerek öldürüldüğü ormanlık alana götürdüğü belirtildi. Aslen Mardinli olan Sinan'ın akrabaları, yeğeninin bir kuzeni ve başka bir arkadaşıyla birlikte, kız arkadaşı ile buluşmak için 9 kilometre uzaklıktaki Eschelbach'a gittiğini söyledi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı Eren'in daha önce Kasım 2020'de başak bir kişiyi de bıçaklayarak yaraladığı ifade edildi. Eren, Sinan'ı öldürdüğü ormanda elinde bıçak ve giysilerinde kan izleriyle gözaltına alındı. 12 yaşındaki Alman kızın ise cezai yaşının tutmaması nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.


- Sınsheım
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Baden-Württemberg, Müslüman, Almanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da öldürülen 13 yaşındaki Sinan Toptik toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
23:53 Bursaspor, 57 Milyon TL Borç Nedeniyle Lisans Alamadı
23:48 Şampiyon ne hallere düştü! Bursaspor, bu sezon hiçbir ligde olmayacak
23:34 WhatsApp çöktü! Kullanıcılar son görülme ve mesaj göndermede sorun yaşıyor
23:30 WhatsApp'ta erişim sorunu çözüldü
23:16 İzmirli Vatandaş Kendine Yapay Kız Arkadaş Tasarladı
23:11 Sonumuz hayrolsun! Kendi tasarladığı yapay kız arkadaşıyla TikTok'tan yayın açtı
22:58 Trabzonspor, Göktan Gürpüz'ü transfer etti
22:54 Bedavaya aldılar! Trabzonspor, Göktan Gürbüz'ü kadrosuna kattı
22:36 1 takım ligde yok! Trendyol 1. Lig'de fikstür belli oldu
22:31 1 takım yok! Trendyol 1. Lig'de fikstür belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2023 00:26:13. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da öldürülen 13 yaşındaki Sinan Toptik toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement