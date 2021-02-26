Almanya'da öldürülen 13 yaşındaki Sinan Toptik toprağa verildi

Almanya 'nın Baden-Württemberg Eyaleti'nin Sinsheim kentinde Türk genci 13 yaşındaki Sinan Toptik, kendisinden bir yaş büyük başka bir Türk genci tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Toptik, Sinsheim Müslüman Mezarlığı'nda defnedildi.

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti'nin Sinsheim kentinde Türk genci 13 yaşındaki Sinan Toptik, kendisinden bir yaş büyük başka bir Türk genci tarafından götürüldüğü ormanlık bir alanda bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısının isminin Eren olduğu ve daha önce de yaralama suçuna karıştığı öğrenildi.

OLAYIN NEDENİ KISKANÇLIK

Cinayetin ardında yatan nedenin kıskançlık olduğu ifade edildi. Sinan Toptik'in 12 yaşındaki Alman bir kızla arkadaş olduğu ve kızın Sinan'ı tuzağa düşürerek öldürüldüğü ormanlık alana götürdüğü belirtildi. Aslen Mardinli olan Sinan'ın akrabaları, yeğeninin bir kuzeni ve başka bir arkadaşıyla birlikte, kız arkadaşı ile buluşmak için 9 kilometre uzaklıktaki Eschelbach'a gittiğini söyledi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı Eren'in daha önce Kasım 2020'de başak bir kişiyi de bıçaklayarak yaraladığı ifade edildi. Eren, Sinan'ı öldürdüğü ormanda elinde bıçak ve giysilerinde kan izleriyle gözaltına alındı. 12 yaşındaki Alman kızın ise cezai yaşının tutmaması nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

- Sınsheım