Almanya'da ölü sayısı 47'ye yükseldi - Son Dakika
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Almanya'da ölü sayısı 47'ye yükseldi

6 saat önce

Almanya'da Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükselirken, başkent Berlin'de virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Almanya'da ölü sayısı 47'ye yükseldi, System.String[]

Almanya'da Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükselirken, başkent Berlin'de virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile Korona virüs önlemleri konusunda video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen korona virüsü, nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Almanya'nın Bavyera eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47'ye yükseldi.


Berlin'de Koronadan ilk ölüm gerçekleşti


Tespit edilen toplam vaka sayısının 17 bin 372'ye ulaştığı ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiği ülkede, başkent Berlin'de de virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin 95 yaşında bir erkek olduğu bildirildi.


Merkel, Portekizli mevkidaşı ile Koronayı görüştü


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile, Avrupa'da hızla yayılmaya devam eden Korona virüs ile ilgili bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık bürosundan yapılan açıklamada, iki liderin virüsün yayılması konusunda alınacak önlemler ve virüsün yol açtığı krizin Avrupa Birliği için ekonomik sonuçları hakkında görüştükleri ifade edildi. - BERLİN

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:02 Kaynak: İHA

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