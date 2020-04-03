Almanya'da ölüm vakaları neden düşük? - Son Dakika

Almanya'da ölüm vakaları neden düşük?
16 dakika önce
Almanya'da COVID-19 nedeniyle ölüm vakaları diğer Avrupa ülkelerine kıyasla nispeten düşük. Bunun nedenlerini araştırdık.
Almanya'da COVID-19 nedeniyle ölüm vakaları diğer Avrupa ülkelerine kıyasla nispeten düşük. Bunun nedenlerini araştırdık.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:47
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