Almanya'da ölüme terk edilen Türk hasta Malatya'ya getirildi - Son Dakika

Almanya'nın Stuttgart kentinde beyninde tümör tespit edildikten sonra ölüme terk edilen Celalettin Polat tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Malatya'ya getirildi. Süreci yakından takip eden Celalettin Polat'ın kardeşi Hamit Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

30 yıldan fazla bir süredir Almanya'da yaşayan 56 yaşındaki Türk vatandaşı Celalettin Polat'ın 4 yıl önce beyninde tümör tespit edildi. Stuttgart kentinde bir süre tedavi gören Polat daha sonra hastalığının ilerlemesi nedeniyle taburcu edilerek evine gönderildi. Tedavisine Türkiye'de devam etmek isteyen Polat bunun üzerine çektiği video ile Türk yetkilerden yardım isterken, bu konuda haberdar edilen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Polat'ın Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçti. Göksu'nun girişimleriyle Sağlık Bakanlığı, Polat'ın Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmek için havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak iniş yaptığı Stuttgart'ta Celalettin Polat'ı alarak tedavi göreceği Malatya'ya getirilmesi için tekrar havalandı. Türkiye saati ile 12.00 sıralarında Almanya'dan havalanan uçak 16.30'da Polat'ın tedavisine devam edileceği Malatya'ya iniş yaptı. Celalettin Polat burada hazır bekleyen sağlık ekiplerince tedavisine devam edileceği İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde hizmet veren Onkoloji Hastanesine sevk edildi.

Celalettin Polat'ın Almanya'dan Türkiye'ye getiriliş sürecini yakından takip eden kardeşi Hamit Polat ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanına teşekkür etti.

(Hasan Eryılmaz/İHA)