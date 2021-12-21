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Almanya'da omicron varyantı nedeniyle temas kısıtlaması istendi - Son Dakika

Almanya'da omicron varyantı nedeniyle temas kısıtlaması istendi

21.12.2021 16:41
Almanya'da omicron varyantı nedeniyle temas kısıtlaması istendi

Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantı nedeniyle maksimum temas kısıtlaması talep edildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantı nedeniyle maksimum temas kısıtlaması talep edildi.

Salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamada, salgınla mücadele strateji belgesinin güncellendiği ve buna göre birtakım önlemlerin uygulanması istenildi.

Strateji belgesinde omicron varyantının çok hızlı bulaşabildiği vurgulanarak 15 Ocak 2022'ye kadar maksimum temas kısıtlaması uygulanması, enfeksiyon önleyici tedbirlere devam edilmesi, maksimum aşılanma hızına ulaşılması, gerekli olmayan seyahatlerin azaltılması talep edildi.

Belgede, yaklaşan omicron dalgasının dinamiklerinin yavaşlamaması durumunda ülkede kısa sürede çok yüksek vaka sayısına ulaşılabileceği ve bunun Almanya'daki sağlık sistemine aşırı yüklenilmesine yol açabileceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca omicrona karşı uyarıda bulunuldu, hatırlatma aşısı yaptıranların riskinin orta derecede, iki doz aşılılar ve iyileşenlerin riskinin yüksek derecede ve aşılanmamış olanların riskinin çok yüksek derecede olduğu kaydetti.

RKI'nın ardından Daimi Aşı Komisyonu da (STIKO) ülkede hatırlatma aşısı için bekleme süresinin 6 aydan 3 aya indirildiğini açıkladı.

Son 24 saate 23 bin 428 vaka

Öte yandan Almanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 23 bin 428 yeni vaka tespit edildi.

RKI'dan yapılan açıklamaya göre, yeni vaka sayılarıyla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 833 bine, aktif vaka sayısı ise 857 bin 400'e çıktı.

Son 24 saatte 462 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 108 bin 814 olarak kayıtlara geçti.

İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 58 milyon 500 bine ulaştı.

Hatırlatma aşısı olanların sayısı ise 27 milyon 100 bin oldu.

Almanya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da omicron varyantı nedeniyle temas kısıtlaması istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da omicron varyantı nedeniyle temas kısıtlaması istendi - Son Dakika
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