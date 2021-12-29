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Almanya'da Omicron varyantının hafife alınmaması istendi - Son Dakika

Almanya'da Omicron varyantının hafife alınmaması istendi

29.12.2021 19:15
Almanya'da Omicron varyantının hafife alınmaması istendi

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede Kovid-19'un Omicron varyantının hafife alınmamasını istedi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede Kovid-19'un Omicron varyantının hafife alınmamasını istedi.

Lauterbach, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, halkı mesafe kurallarına dikkat etmeye ve mümkün olan her yerde temasları azaltmaya çağırdı.

"Tehlikeyi hafife almayın." uyarısında bulunan Lauterbach, "Yılbaşı gecesini lütfen çok küçük bir grup halinde kutlayın ve birbirinizi tehlikeye atmayın. Çünkü şu anda bildirilen Omicron vakaları şu anda içinde bulunduğumuz tehlikeyi hafife alındığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Vaka sayılarının resmi açıklamaların aksine iki ya da üç katı fazla olabileceğini vurgulayan Lauterbach, "Gerçek vaka sayıları muhtemelen şu andakilerin iki ila üç katıdır." dedi.

Lauterbach, buna gerekçe olarak Noel ve yılbaşı dolayısıyla az sayıda test yapılmasını göstererek geciken raporlamalar nedeniyle resmi rakamların Omicron vakalarını doğru bir şekilde yansıtmadığını ifade etti.

Son 24 saatte 40 bin 43 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, yeni vaka sayılarıyla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 66 bin 412'ye yükseldi, aktif vaka sayısı da 677 bin 800 olarak kayıtlara geçti.

Omicron vaka sayısı ise 13 bin 129 olarak tespit edildi.

Son 24 saatte 414 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 111 bin 219'a çıktı.

İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 59 milyon 100 bine ulaştı.

Almanya, diğer ülkelere 75 milyon Kovid-19 aşısı bağışlayacak

Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, Almanya'nın gelecek yıl düşük ve orta gelirli ülkelere 75 milyon Kovid-19 aşısı bağışlamayı planladığını söyledi.

Schulze, yerel basına verdiği demeçte, "Önümüzdeki yıl en az 75 milyon doz aşı bağışlamayı planlıyoruz." dedi.

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Yılbaşı, Almanya, Omicron, Berlin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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