Almanya'da Omicron ve yüksek enflasyon tüketici güvenini olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Almanya'da Omicron ve yüksek enflasyon tüketici güvenini olumsuz etkiledi

23.02.2022 12:38
Almanya'da Omicron ve yüksek enflasyon tüketici güvenini olumsuz etkiledi

Almanya'da şubatta eksi 6,7 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, Kovid-19 salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayısı ve yüksek enflasyon oranlarının etkisiyle gelecek ay için 1,4 puan azalarak eksi 8,1 puana geriledi.

Almanya'da şubatta eksi 6,7 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, Kovid-19 salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayısı ve yüksek enflasyon oranlarının etkisiyle gelecek ay için 1,4 puan azalarak eksi 8,1 puana geriledi.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şubatta eksi 6,7 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, mart ayı için 1,4 puanlık azalışla eksi 8,1 puana düştü. Beklenti, endeksin hafif artması yönündeydi.

GfK açıklamasında, tüketici güveninin yükseliş eğilimini sürdürdüğü belirtilerek, "Ocakta tüketici duyarlılığının toparlanabileceği görülüyordu. Ancak, anketin yapıldığı tarihte Kovid-19 vakalarında keskin artış, yüksek enflasyonla birleştiğinde tüketim göstergesinin yeniden bir miktar aşağı yönlü kaymasına neden oldu." denildi.

Yüksek enflasyonun hane halkının gelir beklentilerinde mevcut en büyük tehdit olarak görüldüğünün kaydedildiği açıklamada, "Enerji ve gıda fiyatlarındaki yüksek fiyatlar, satın alma gücünü zayıflatıyor." ifadesine yer verildi.

GfK Araştırmacısı Rolf Bürkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yılın başında fiyatlarda önemli bir gevşeme beklentilerinin enflasyon oranlarının yüksek seviyelerde seyretmeye devam etmesi nedeniyle şimdilik gerçekleşmediğini belirtti.

Bürkl, "Yine de, önümüzdeki aylar için görünüm oldukça olumlu: Sadece son zamanlarda geniş Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine karar verildi. Bu, tüketici harcamalarının da sonuç olarak geri döneceğine dair umut veriyor. Bu, ılımlı bir enflasyon ile desteklenirse, tüketici güveni nihayet uzun vadede toparlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Almanya'da Aralık 2021'de yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ocakta piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 4,9 olmuştu.

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Tüketici Güven Endeksi, Enflasyon, Omicron, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Omicron ve yüksek enflasyon tüketici güvenini olumsuz etkiledi - Son Dakika


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