Almanya'da on binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü: Başbakan Yardımcısı Scholz da meydana indi
1 saat önce
lmanya'da gelecek hafta Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde ülkede artan ırkçılık protesto edildi. Gösteriye 35 bin kişi katıldı
Almanya'da gelecek hafta Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde ülkede artan ırkçılık protesto edildi.
Çok sayıda sivil toplum örgütü ve inisiyatifin çağrısıyla "Dışlama yerine dayanışma. Açık ve özgür toplum için" sloganıyla Saksonya'nın Dresden kentinde yapılan yürüyüşe 35 bin kişi katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:30
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