Son Dakika Haberleri: Almanya'da on binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü: Başbakan Yardımcısı Scholz da meydana indi
Son Dakika Dünya Haber

Almanya'da on binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü: Başbakan Yardımcısı Scholz da meydana indi

1 saat önce

lmanya'da gelecek hafta Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde ülkede artan ırkçılık protesto edildi. Gösteriye 35 bin kişi katıldı

Almanya'da on binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü: Başbakan Yardımcısı Scholz da meydana indi, System.String[]

Almanya'da gelecek hafta Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde ülkede artan ırkçılık protesto edildi.


Çok sayıda sivil toplum örgütü ve inisiyatifin çağrısıyla "Dışlama yerine dayanışma. Açık ve özgür toplum için" sloganıyla Saksonya'nın Dresden kentinde yapılan yürüyüşe 35 bin kişi katıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Brandenburg, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da ikinci doğal gaz rezervi bulundu
Yeni partinin adı ve logosu ortaya çıktı: YAP Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 23:02:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da on binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü: Başbakan Yardımcısı Scholz da meydana indi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]