Son Dakika Haberleri: Almanya'da Ondan Daha Yüksek Alan Yok

Almanya'da Ondan Daha Yüksek Alan Yok

26 dakika önce

AYLIK emekli maaşı 129 bin, yıllık ise 1 milyon 550 bini geçecek.

Almanya'da Ondan Daha Yüksek Alan Yok, System.String[]
AYLIK emekli maaşı 129 bin, yıllık ise 1 milyon 550 bini geçecek. Zetsche, Bu rakamlarla ülkede en yüksek maaş alan emekli olacak. Almanya'da en yüksek emekli maaşını uzun yıllar Volkswagen otomobil şirketinin yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdüren Martin Winterkorn alıyordu. Winterkorn'un günlük emekli maaşı 3 bin 100 Euro. Hala Daimler Benz Yönetim Kurulu Başkanı olan Dieter Zetsche'nin yıllık kazancı 8 milyon 600 bin Euro.

YERİNE OLA KAELLENIUS GELİYOR

İnşaat mühendisi olan babası Herbert Zetsche'nin Türkiye'de bir baraj projesinde çalıştığı sırada 1953'te İstanbul'da dünyaya gelen ve uzun bıyıklarıyla da tanınan Zetsche, 1976'dan 1998 yılına kadar Daimler'de mühendis olarak değişik kademelerde görev üstlendi. 1998'de ise Daimler AG'nin yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2006'da dünya devinin yönetim kurulu başkanı seçildi. Zetsche'nin görevden ayrılmasından sonra koltuğuna şirketin araştırma geliştirme bölümü başkanlığını yürüten 49 yaşındaki İsveçli Ola Kaellenius oturacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:38 

Almanya, Güncel
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