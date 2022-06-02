Almanya'da ordu için 100 milyar avroluk fon ayrılması yarın Mecliste oylanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da ordu için 100 milyar avroluk fon ayrılması yarın Mecliste oylanacak

02.06.2022 18:14
Almanya'da ordu için 100 milyar avroluk fon ayrılması yarın Mecliste oylanacak

Alman hükümetinin, ordunun modernizasyonu ile silah ve teçhizat alımı için ayırmayı planladığı 100 milyar avroluk "özel varlık fonu" yarın Federal Mecliste oylanacak.

Alman hükümetinin, ordunun modernizasyonu ile silah ve teçhizat alımı için ayırmayı planladığı 100 milyar avroluk "özel varlık fonu" yarın Federal Mecliste oylanacak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaştan 3 gün sonra 27 Şubat'ta Alman ordusu için 100 milyar avroluk fon ayrılacağını duyurmuştu. İlgili tasarıda, Almanya'nın gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sinin savunma harcamalarına ayrılmasına ilişkin NATO hedefine ulaşılması öngörülmüştü.

İlgili Meclis komisyonlarında fonun nasıl kullanılacağına ilişkin planın değerlendirilmesinin ve anlaşmaya varılmasının ardından tasarı, yarın Federal Mecliste oylanacak.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, Berlin'de yaptığı açıklamada, fonun Mecliste büyük çoğunlukla kabul edileceğini ümit ettiğini belirterek, "Yarın anayasa değişikliği gerçekleştireceğimizi düşünüyorum." dedi.

En fazla para "hava savunması"na ayrılacak

Henüz resmi olarak açıklanmayan ancak ülke basınında ayrıntıları aktarılan plana göre, hava savunmasına 40,9 milyar avro, donanmaya 19,3 milyar avro, kara kuvvetlerine 16,6 milyar avro, hareket kabiliyeti ve dijitalleşmeye 20,7 milyar avro, askerlerin giyimi ve teçhizatı için 2 milyar avro, Ar-Ge ve yapay zeka projeleri için 500 milyon avro ayrılması öngörülüyor.

Haberlere göre, Alman hükümeti, hava savunması alanında Eurofighter ve "F-35" tipi savaş uçakları, uzay tabanlı erken uyarı sistemi, nakliye helikopterleri, hava savunma sistemi, Yeni Nesil Hava Muhabere Sistemi (FCAS) ve "Heron" tipi insansız hava araçlarının silahlandırılması gibi projelere yatırım yapacak.

Donanma için ise "K130" tipi korvet ile "F126" tipi firkateyn, IDAS tipi denizaltı uçaksavar füzesi, FNSM tipi Geleceğin Deniz Taarruz Füzesi, Sualtı Sinyal Algıma (SONİX) sistemi, çok amaçlı savaş botu ve sert karinalı şişme botlar (RHIB) gibi silah ve teçhizat alınacak.

Kara savunmasına ayrılacak fondan da "Fuchs" ve "Marder" tipi zırhlı araçlarının geliştirilmiş versiyonları, piyade ağır silah taşıyıcısı, Ana Kara Muharebe Sistemi ile tıbbi ve sağlık ekipman gibi malzemeler alımı gerçekleştirilecek.

Hareket kabiliyeti ve dijitalleşme alanında, saha operasyonlarında dijitalleşmeyi sağlayacak programlar ve "SATCOMBw" isimli iletişim sistemi geliştirilecek, telsiz alımı yapılacak.

YORUMLAR
500
Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Sandro Schwarz oldu Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Sandro Schwarz oldu Trendyol, yurt dışı operasyonlarını Berlin'den başlattı Trendyol, yurt dışı operasyonlarını Berlin'den başlattı
Kaynak: AA

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da ordu için 100 milyar avroluk fon ayrılması yarın Mecliste oylanacak - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
17:41 Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı
17:36 Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu
17:26 Restoranda kalp krizi geçiren adamın yardımına kimse koşmadı! Talihsiz adam hayatını kaybetti
17:19 Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 18:21:33. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da ordu için 100 milyar avroluk fon ayrılması yarın Mecliste oylanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement