Almanya'da, ordunun içinde aşırı sağcılarla bağlantılı yapıların bulunduğu kanıtlandı - Son Dakika

Almanya'da istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerinden sorumlu Federal Meclis Parlamento Kontrol Komitesinin (PKGr) araştırmasında, Alman ordusunda aşırı sağcılarla ilişkili yapıların bulunduğu ispatlandı.

PKGr, Alman ordusunda aşırı sağcıların yapıların bulunup bulunmadığının ve istihbarat servislerinin bu tür ağları ve bağlantıları ne kadar bildiğinin ortaya çıkarılması amacıyla bir rapor hazırladı.

Yüzlerce dosya incelenerek ve çok sayıda kişiyle konuşularak 2 yıl içinde tamamlanan raporda, Alman ordusunda ve diğer güvenlik birimlerinin içinde aşırı sağcılarla bağlantılı yapıların bulunduğu ortaya kondu.

Raporda, Alman ordusunda ve güvenlik birimlerinki aşırı sağcıların birbiriyle yakın bağlantılar içinde olduğuna işaret edilerek, bu kişilerin internet üzerinden sosyal medya vasıtasıyla ve aynı zamanda silah borsalarında, atış eğitimi sırasında veya iş yerlerinde görüştükleri belirtildi.

İnternet üzerinden yapılan sohbet ortamlarında bu kişilerin silahlara yönelik belirgin bir ilgisi olduğunun görüldüğüne dikkati çekilen raporda aşırı sağla mücadele konusunda Alman hükümetine özellikle istihbarat servislerinin birlikte çalışmasına ilişkin 8 maddelik önerler sunuldu.

PKGr Başkanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Roderich Kiesewetter, Berlin'de yaptığı açıklamada, araştırma kapsamında ülkede darbe planlayan bir "gölge ordunun" varlığına ilişkin şimdilik kanıtların bulunmadığını belirtti.

Kiesewetter, ancak Alman ordusunun ve diğer güvenlik birimlerinin içinde aşırı sağcı örgütlerle bağlantısı olanların bulunduğunu, bu tür temasların sürdürülmesinin kabul edilmez olduğunu kaydetti.

Sol Partili PKGr Üyesi Andre Hahn da, Askeri İstihbarat Servisini (MAD) eleştirerek, "Alman ordusunda aşırı sağcı sorununun varlığı inkar edildi. MAD yakın zamana kadar yalnız kişileri kontrol etti, ancak aşırı sağcı yapıları değil." dedi.

Hahn, PGKr'in yaptığı araştırmanın gizlilik sebebiyle tamamının kamuyla paylaşılmamasını da eleştirdi.

Yeşiller Partili Konstantin von Notz da, Alman ordusunda ve diğer güvenlik birimleri içinde aşırı sağcılarla bağlantılı yapıların varlığının bu araştırmayla teyit edildiğini belirtti.

Notz ayrıca, geçmişte Alman ordusunun envanterinde bulunan silah ve mühimmatın kaybolduğuna işaret edilerek silah ve mühimmat konusunda çok dikkatsiz davranıldığını kaydetti.