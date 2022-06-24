Almanya'da orman yangını nedeniyle 2 yerleşim birimi tahliye edilecek - Son Dakika
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Almanya'da orman yangını nedeniyle 2 yerleşim birimi tahliye edilecek

24.06.2022 19:50
Almanya'da orman yangını nedeniyle 2 yerleşim birimi tahliye edilecek

Almanya'da Brandenburg ile Saksonya sınırında bulunan Gohrischheide bölgesinde çıkan orman yangınından dolayı 2 yerleşim biriminin tahliye edileceği bildirildi.

Almanya'da Brandenburg ile Saksonya sınırında bulunan Gohrischheide bölgesinde çıkan orman yangınından dolayı 2 yerleşim biriminin tahliye edileceği bildirildi.

Zeithain Beldesi İtfaiye Sözcüsü Dorit Riedel, yaptığı açıklamada, yangının bölgede 450 hektarlık alana yayıldığını belirterek bu kadar büyük bir yangının son yıllarda bu bölgede görülmediğini ifade etti.

Yangın söndürme çalışmalarına Saksonya tarafında 160 itfaiye erinin katıldığını, Alman ordusuna ait bir helikopterin de bu çalışmaya havadan destek verdiğini aktaran Riedel, Nieska yerleşim biriminin korunmasının öncelik taşıdığını vurguladı.

Riedel, bölgede eski bir askeri eğitim alanı bulunduğu için çalışmalarda zorluk yaşandığına işaret ederek burada ara ara küçük patlamalar meydana geldiğini anlattı.

Ormanlık alanda dar yollardan araçların geçemediğine dikkati çeken Riedel, yangının cepheden gelmesi durumunda tehlike arz edeceğinden ekiplerin geri çekildiğini söyledi.

RBB Televizyonun haberine göre de yangından dolayı bölgedeki Kosilenzien ve Kröblen yerleşim birimleri tahliye edilecek. Bölge için tehlike uyarısı yapıldığı aktarılan haberde, burada yaşayanlara tahliyeye hazırlanmaları, pencere ve kapıları kapalı tutmaları ve klima sistemlerinin kapatılması çağrısında bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.

Elbe-Elster beldesi İtfaiye Şefi Steffen Ludewig de sürekli yönü değişen rüzgarın yangını körüklemeye devam ettiğini, başka bölgelerden itfaiye ekipleri talep edildiğini söyledi.

Bölgede dün çıkan yangının kontrol altında alındığı ancak daha sonra rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Brandenburg, İtfaiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da orman yangını nedeniyle 2 yerleşim birimi tahliye edilecek - Son Dakika

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