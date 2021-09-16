Almanya'da ormanlık alanda kemikleri bulunan kişi, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Almanya'da 22 yıl önce kayıp ihbarında bulunulan ve 4 yıl önce ormanlık alanda kemik parçaları bulunan kişinin cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Almanya'da 2017'de ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının 1999'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Mahmut Caner'e ait olabileceği şüphesiyle DNA testi yapıldı.

Kemik parçalarının Caner'in ailesinden alınan doku örnekleriyle uyuşmasının ardından teslim alınan cenaze, memleketi Denizli'ye getirildi.

Acıpayam ilçesindeki Akalan Mahallesi Camisi'nde akrabalarının katılımıyla kılınan namazın ardından cenaze mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Mahmut Caner'in eniştesi Hasan Hüseyin Tutar, AA muhabirine, kayınbiraderinin cinayete kurban gittiğini, suçlu ya da suçluların bulunmasını istediklerini söyledi.

Kendisinin 10 yıl önce Almanya'dan döndüğünü anlatan Tutar, "Mahmut ağabeyim bir tel fabrikasında çalışıyordu. Evlerimiz yakındı. Bir akşam kaybolduğunu öğrendik. Konsolosluğa gidip bilgi verdik. Polisler aradı ancak bulamadı. Ardından ormanlık alanda köpekle gezen birisinin bulduğu kemiklerin bizim kayınbiradere ait olduğunu öğrendik." dedi.

Caner'in eşi ve çocukları cenazenin köyde defnedilmesini istediğini belirten Tutar, "Çok şükür cenazemizi toprağa verdik. En azından dua edebileceğimiz bir mezarı oldu. Bu işin sebebi kim olduysa bulunmasını istiyoruz. Çok uzun zaman geçti. Ben ölebileceği ihtimalini vermemiştim. Kızmıştır, gider gelir diye düşünmüştüm. Keşke öyle olsaydı. Acımız büyük. Tabi ateş düştüğü yeri yakıyor. Başımız sağ olsun." diye konuştu.