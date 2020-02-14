Almanya'da otele bomba ihbarı - Son Dakika
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Almanya'da otele bomba ihbarı

6 saat önce

Almanya'nın Bielefeld şehrinde gece saatlerinde bir otele bomba ihbarı yapan şahsın otel yönetiminden Bitcoin cinsi 20 bin euro değerinde para talep ettiği belirtildi.

Almanya'da otele bomba ihbarı, System.String[]

Almanya'nın Bielefeld şehrinde gece saatlerinde bir otele bomba ihbarı yapan şahsın otel yönetiminden Bitcoin cinsi 20 bin euro değerinde para talep ettiği belirtildi.


Almanya'nın Bielefeld şehrinde gece saatlerinde bir otele yönelik bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine otelde bulunan 106 kişi tahliye edildi. Polis, bomba imha ekipleri ve bomba arayan özel polis köpeklerinin otelde yaptığı arama sonucunda bomba bulunamadı. Oteli arayıp bomba ihbarı yapan şahsın, otel yönetiminden dijital para birimi olan Bitcoin cinsi 20 bin euro değerinde para talep ettiği açıklanırken ihbarla ilgili araştırma başlatıldı.


Polis, aynı otelin daha önce de 2 kez bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldığını belirtti.


Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Essen, Unna ve Hagen şehirlerinde camilere yönelik yapılan bomba ihbarları asılsız çıkmıştı. - DUSSELDORF

Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:14 Kaynak: İHA
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