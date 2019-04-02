Almanya'da Otobüs Kazası: 2'si Ağır 20 Öğrenci Yaralandı
1 saat önce
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yoldan çıkarak ağaca çarpan otobüsün kaza yapması sonucu 2'si ağır 20 öğrenci yaralandı.
Almanya
'nın Kuzey Ren- Vestfalya
eyaletinde yoldan çıkarak ağaca çarpan otobüsün kaza yapması sonucu 2'si ağır 20 öğrenci yaralandı. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Lichtenau kasabasında Iggenhausen ve Grundsteinheim bölgeleri arasında seyreden bir otobüs, sabah saatlerinde yoldan çıkarak ağaca çarptı. 28 yolcuyu taşıyan otobüsün bir ağaca çarpmasıyla meydana gelen kazada 2'si ağır 20 öğrenci yaralandı. Yerel saatle sabah 7'den önce meydana gelen kazada otobüste ciddi hasar meydana geldi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:51 Kaynak: İHA
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