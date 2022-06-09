Almanya'nın Kuzey Ren- Vestfalya eyaletine bağlı Oberhausen kentinde seyir halindeki tramvay ile otobüs çarpıştı. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Polisten yapılan açıklamaya göre kaza sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye helikopter istendiği belirtilirken, kurtarma çalışmaları nedeniyle sürücülerin kaza mahallinden uzak durması yönünde uyarı yapıldı. Alman medyası ise kazada 40 kişinin yaralandığını belirtti. - BERLİN

Kaynak: İHA

Ren Vestfalya, Oberhausen, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Almanya'da otobüsle tramvay çarpıştı - Son Dakika

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