Almanya'da otomobil satışlarında rekor düşüş - Son Dakika

Almanya'da 2021 yılında otomobil satışları, 1990'daki birleşmeden beri kaydedilen en düşük seviyesine geriledi. Elektrikli otomobil satışlarıysa hemen hemen iki katına çıktı.Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da otomobil satışlarının 2021 yılında yüzde 10,1 düştüğü açıklandı.

Federal Otomotiv Dairesi'nin (KBA) yayımladığı verilere göre, Almanya'da 2021'de toplam 2,62 milyon yeni araç kayıt ettirildi. Bu sayı, geçen yıl yeni otomobil satışının bir önceki seneye göre yüzde 10,1 oranında düştüğüne işaret ediyor.

Almanya Uluslararası Otomobil Üreticileri Birliği (VDIK) Başkanı Reinhard Zirpel, "Otomobil piyasası 2021'de herkesi şaşırttı. Ama bu olumlu anlamda olmadı" açıklamasında bulundu.

Otomobil satışları, pandeminin Almanya'da bu sektörü olumsuz etkilemeye başladığı 2020 yılında 2019'a kıyasla yüzde 20 düşmüştü. Alman otomotiv sektörü, 2021'deyse pandemi kısıtları nedeniyle kürerel elektronik parça tedarik zincirinde yaşanan sorunlar dahil başka güçlüklerle de karşılaştı.

"El freni çekili" bir ilerleme

VDIK Başkanı Zirpel, özellikle de hem geleneksel hem de elektrikli araçlar için önemli bir bileşen olan yarı iletkenlerin tedarikindeki kriz nedeniyle üretimde kesintiler yaşandığını ve bunun da otomotiv sanayisinin "el freni çekilmiş şekilde" ilerlemesi anlamına geldiğini söyledi.

Almanya'da pandemiden önceki 2019 yılında yaklaşık 3,6 milyon yeni araç kayıt ettirilmişti. Bu sayı 2021'deki satış rakamlarıyla karşılaştırıldığında, piyasanın 1 milyon civarında otomobil kaybettiği görülüyor.

Almanya'da 2021'de otomotiv sektöründeki genel düşüşe karşın elektrikli otomobil satışları yüzde 83,3 arttı. Almanya'da 2021'de satılan 350 binden fazla elektrikli araç, piyasanın yüzde 13,6'sına tekabül ediyor.