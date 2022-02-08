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Almanya'da otomobiliyle 417 kilometre hız yapan Çekyalı milyonere soruşturma açıldı - Son Dakika

Almanya'da otomobiliyle 417 kilometre hız yapan Çekyalı milyonere soruşturma açıldı

08.02.2022 17:26
Almanya'da otomobiliyle 417 kilometre hız yapan Çekyalı milyonere soruşturma açıldı

Almanya'da otomobiliyle saate 417 kilometre hız yapan Çekyalı milyoner Radim Passer hakkında soruşturma açıldı.

Almanya'da otomobiliyle saate 417 kilometre hız yapan Çekyalı milyoner Radim Passer hakkında soruşturma açıldı.

BBC'nin haberine göre, Passer'in Saxony-Anhalt eyaletindeki bir otoyolda geçen yılki aşırı hızlı araç kullanımını Youtube kanalına yüklemesinin ardından olay Alman savcıların dikkatini çekti.

Sosyal medyada milyonlarca görüntüleme alan videoda aracın saatte 417 kilometre hıza ulaştığı görüldü.

Alman savcıların talimatı üzerine eyalet polisi, Çekyalı milyoner Passer'in hız limiti ihlaline ilişkin soruşturma başlattı.

Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Almanya'da hız sınırı olmamasına rağmen aracın hızının belirli bir seviyede olması gerektiğini belirterek sürücünün tutumunu kınadı.

Passer'in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı belirtiliyor.

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Almanya, Youtube, Tragger, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da otomobiliyle 417 kilometre hız yapan Çekyalı milyonere soruşturma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da otomobiliyle 417 kilometre hız yapan Çekyalı milyonere soruşturma açıldı - Son Dakika
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