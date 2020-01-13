Almanya'da otomotiv sektöründeki sıkıntı büyümeyi düşürecek - Son Dakika

Ticaret ihtilafları ve küresel belirsizlikler Almanya'da ekonomiyi etkilemeye devam ederken, sıkıntı içindeki Alman otomotiv sektöründen dolayı ekonominin 2019'da yaklaşık 0,75 puan daha az büyüyeceği belirtildi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından "Otomobil endüstrisindeki yapısal değişim Alman ekonomisini zorluyor" başlığıyla ülkenin otomotiv sektörüne ilişkin bir rapor yayımlandı.

Raporda, Alman otomotiv sektörünün son dönemde kapsamlı bir teknolojik dönüşüm içinde olduğu, sektörün sera gazı emisyon kısıtlamalarından etkilendiği belirtildi.

Söz konusu dönüşümden dolayı otomotiv sektöründe gözlenen zayıflığın Alman ekonomisinin büyümesini yavaşlattığına işaret edilen raporda, bu zayıflığın 2019'da ekonomik büyümedeki artışı yaklaşık 0,75 puan düşürmesinin beklendiği kaydedildi.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, otomotiv sektöründe yaşanan yapısal değişimin artık iş gücü piyasasına da damgasını vurduğunu belirterek, "2019'dan beri sektörde istihdam edilen kişi sayısı mevsimsellikten arındırılmış olarak yüzde 1,3 azaldı. Bu, imalat sektörünün geri kalanından (azalış yüzde 0,2) çok daha güçlü gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Ifo'nun Aralık 2019 iş anketine göre otomobil şirketlerinin yaklaşık yüzde 14'ünün kısa süreli çalıştıklarını belirttiklerini aktaran Wollmershaeuser, sektördeki şirketlerin gelecek 3 ayda kısa süreli çalışma oranının yüzde 19'a yükselmesini beklediğini kaydetti.

Wollmershaeuser, "İlginçtir, 2019 yılında Almanya'da otomobillere olan talep aynı anda arttı. Ancak müşterilere yerli üretilen otomobiller satılmadı. Almanya'da otomobil üretimi 2018'de yüzde 8,9 ve geçen yıl 9,3 azaldı. Bunun yerine sektör, Almanya dışındaki yerlerde Alman markalarının üretimini artırdı ve daha sonra arabaları Almanya'ya ithal etti." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya dışında Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki Alman otomobil üreticilerinin üretiminin 2018'deki yüzde 7,5'lik yükselişten sonra geçen yıl yüzde 2 arttığını aktaran Wollmershaeuser, Almanya'nın AB'den otomobil ithalatının geçen yılın ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 arttığını bildirdi.

Wollmershaeuser, Alman otomobil şirketlerinin ülke dışındaki üretimlerine ilişkin, Almanya'daki fabrikaların elektrikli otomobil üretimine dönüştürüldüğünü, Almanya'da üretilen geleneksel otomobillerin diğer Avrupa ülkelerinde üretileceğini kaydetti.

İstihdamın yüzde 3'ü otomotivden

Verilere göre, Almanya'da geçen yıl trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı yüzde 5 artışla 3,6 milyona yükselmişti.

Hibrit ve elektrikli araçlara talep geçen yıl artarken, dizel skandalı ve dizel sürüş yasakları ile ilgili tartışmaların devam etmesine karşın dizel araçların satışları da bir miktar yükseldi.

Alman otomotiv sektörü, toplam katma değerin yüzde 5'ini oluştururken, Almanya'da istihdamın yüzde 3'ü de otomotiv sektöründen sağlanıyor.

Almanya'da ekonomi 2018'de yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin ihracatı etkilemesi, ticaret ihtilafları ve Brexit'ten dolayı geçen yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.