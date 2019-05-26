Almanya'da oy verme işlemi tamamlandı
7 saat önce
Almanya'da Avrupa Parlamentosu (AP) ve Bremen Eyalet Meclisi seçimleri için oy verme işlemi sona erdi.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:16 Kaynak: AA
'da Avrupa
Parlamentosu (AP) ve Bremen Eyalet Meclisi seçimleri için oy verme işlemi sona erdi.
Ülke genelinde AP ve Bremen Eyalet Meclisi seçimleri için yerel saat ile 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de tamamlandı.
Almanya Cumhurbaşkanı
Frank- Walter Steinmeier Berlin
'de oy verirken, Başbakan Angela Merkel
oyunu daha önce mektupla kullandı.
AP seçimleri için 64,7 milyon seçmenin bulunduğu Almanya'da 41 parti ve inisiyatiften toplam bin 380 aday yarıştı.
AP seçimlerinin yanı sıra Bremen eyaletinde yaklaşık 478 bin seçmen, gelecek 4 yıllık Eyalet Meclisi'nde yer alacak milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.
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