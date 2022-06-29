Berlin polisinden yapılan açıklamada, Wilmersdorf semtindeki bir para nakil aracına silahlı soygun düzenlendiği ve saldırıda çok sayıda kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Almanya'da para nakil aracı soyuldu - Son Dakika

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