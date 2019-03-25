Almanya'da Partiler, AP Seçim Manifestolarını Açıklamaya Başladı

CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, CSU Genel Başkanı Markus Söder ve CDU-CSU'nun ortak adayı Manfred Weber, parti genel merkezlerinde yaptıkları basın toplantısında, Federal Koalisyon ortakları Sosyal Demokrat Parti SPD'ye yüklendi.

CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, CSU Genel Başkanı Markus Söder ve CDU-CSU'nun ortak adayı Manfred Weber, parti genel merkezlerinde yaptıkları basın toplantısında, Federal Koalisyon ortakları Sosyal Demokrat Parti SPD'ye yüklendi.



Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Markus Söder, "Seçimlerle ilgili politikalarını açıklayan SPD, AB'yi artık tarihte kalmış olan 'sol düşünce'ye taşımak istiyor. Buna izin vermeyeceğiz" derken, CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "SPD, silah ihracatımız konusunda ekonomik açıdan bakıldığında ciddi yanlış içinde. İhracat demek üretim demek, bu da istihdamdır" hatırlatmasında bulunup federal koalisyon ortakları SPD'yi eleştirdi. CSU-CSU'nun ortak liste başı adayı Manfred Weber de, SPD'nin, Avrupa telif hakkı reformu ve iklim değişikliği politikalarında yanlış yerde durduğunu ileri sürerek, ortakları Sosyal Demokratları Almanya'da bu konulardaki protesto yürüyüşçülerine destek vermelerinden dolayı eleştirdi.



ALMANYA'DAN 'AVRUPA ORDUSU' SESLERİ



26 Mayıs 2019'da yapılacak AP seçimleriyle ilgili parti yürütme komisyonunun "Bizim Avrupa'mız güvenlik, barış ve refahın gücü"adlı 22 sayfalık seçim manifestosunu kamuoyuyla paylaşan parti liderleri Kramp-Karrenbauer ve Söder ile listebaşı adayı Weber, AB'nin başta dış politika ve güvenlik politikalarında 'tek sesli' konuşmaya mecbur olduğunu belirterek, 'Avrupa Ordusu'nun da ciddi tartışılması gerektiğini vurguladı.



"Cevap, Avrupa" diyen SPD'yi, ülkesi Almanya gerçeklerinden uzaklaşmakla suçlayan CSU lideri Markus Söder, güvenlik ve dış politikada SPD ile aralarında kabul edemeyecekleri çok ciddi politik yaklaşımlar olduğunu söylerken, "Sınırsız göç istemiyoruz. Kontrollü ve AB üyeleri arasında adil paylaşımlı bir göçten yanayız" diyerek SPD ve Sol Parti'nin göç politikalarını da eleştirdi.



AVRUPALI MUHAFAZAKARLAR, KITAYI YÖNETMEYE TALİP



Almanya'da adayı olduğu CDU-CSU'nun ve muhafazakarların Avrupa parti ailesi EVP'nin seçimlerden birinci parti olarak çıkmak istediğini kaydeden Weber, SPD liste başı adayı Federal Adalet Bakanı Katarina Barley'i, ülke hükümeti adına AB'nin çeşitli komisyonlarında zamanında imzaladığı konuları şimdi seçim sürecinde tartışmaya açıp farklı görüşler ortaya atmakla suçlayarak, AB'yi zayıflattığını söylediği bu tür bu tavırları da garipsediğini belirtti. Weber, ayrıca "Biz, Avrupa'yı yönetmek istiyoruz. Buna talibiz" dedi.



Partisinin "Cevap, Avrupa!" adlı AP seçimleri kampında kararlaştırdıkları politikaları açıklayan SPD lideri Andrea Nahles, başta Suudi Arabistan olmak üzere bu ay sona erecek silah ihracatı konusunda uzun vadeli bir ambargo talebini yinelemiş, muhafazakar partileri daha faza küresel barış için düşünmeye çağırmıştı. - Ceylan

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