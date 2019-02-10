Son Dakika Haberleri: Almanya'da Pedofillere Ağır Cezalar Geliyor

Almanya'da Pedofillere Ağır Cezalar Geliyor

6 dakika önce

ÇOCUKLARI sapıklardan korumak amacıyla hazırlanan tasarıda, çocuk pornografisiyle ilgili materyal bulunduranlara beş yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Almanya'da Pedofillere Ağır Cezalar Geliyor, System.String[]
ÇOCUKLARI sapıklardan korumak amacıyla hazırlanan tasarıda, çocuk pornografisiyle ilgili materyal bulunduranlara beş yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Yürürlükteki yasalar çocuk pornografisi bulunduranlara en fazla üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Salı günü mecliste ele alınacak tasarıda, sapıklara yönelik soruşturmaların daha çabuk ve kolay yapılmasını sağlayan maddeler de yer alıyor. Tasarıda pedofillerin tedavisi için yeni olanaklara imkan veren maddelerle daha fazla danışma merkezlerinin oluşturulması da var.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:50 

Psycho, Güncel
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