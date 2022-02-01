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Almanya'da perakende satışlar aralıkta Kovid-19'da 2G kuralıyla yüzde 5,5 düştü - Son Dakika

Almanya'da perakende satışlar aralıkta Kovid-19'da 2G kuralıyla yüzde 5,5 düştü

01.02.2022 14:49
Almanya'da perakende satışlar aralıkta Kovid-19'da 2G kuralıyla yüzde 5,5 düştü

Almanya'da reel perakende satışlar, Aralık 2021'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşı olmayanlara yönelik tedbirlerin sıkılaştırılmasıyla beklenmedik şekilde düşerek bir önceki aya göre yüzde 5,5 azaldı.

Almanya'da reel perakende satışlar, Aralık 2021'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşı olmayanlara yönelik tedbirlerin sıkılaştırılmasıyla beklenmedik şekilde düşerek bir önceki aya göre yüzde 5,5 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin Aralık 2021 geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,5 azaldı. Satışlar, 2020'nin aralık ayına göre ise değişmeyerek sabit kaldı.

Perakende satışların, koronavirüs salgını sonrası ekonomik toparlanmanın güçlü kalmasının beklendiği ve Noel alışverişlerinin yapıldığı aralıkta piyasalardaki aylık yüzde 1,4 düşüş beklentisinin çok üstünde gelmesi dikkati çekti.

Destatis açıklamasında, "Söz konusu düşüş, birçok perakende mağazasında 2G kuralının getirilmesi (Temel ihtiyaçların satılmadığı mağazalara sadece aşı olanların ya da iyileşenlerin girmesine izin verilmesi) ve Noel tatili nedeniyle takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmanın etkisiyle ilgili." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, aralıkta gıda, içecek ve tütün ürünlerine talebin düşük olduğu belirtildi. Söz konusu ürünlerde perakende satışlar Aralık 2020'ye göre reel olarak yüzde 4 düştü. Süpermarketlerin reel satışları ise yıllık yüzde 6,9 geriledi.

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde aralıkta yüzde 5,7 ve gıda dışı perakende satışlarında yüzde 7,7 düşüş kaydedildi.

Bu arada, Almanya Perakendeciler Birliği'nden (HDE) yapılan açıklamada, maske, mesafe kuralı ve hijyen önlemleri ile alışveriş yapmanın güvenli olduğu belirtilerek, perakende satışta 2G kuralı eleştirilmişti.

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Almanya, Aralık, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da perakende satışlar aralıkta Kovid-19'da 2G kuralıyla yüzde 5,5 düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da perakende satışlar aralıkta Kovid-19'da 2G kuralıyla yüzde 5,5 düştü - Son Dakika
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