Almanya'da perakende satışlar beklentilerin üstünde düştü - Son Dakika

2019'da reel satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 2,7'lik artış kaydedildi.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 3,3 geriledi.

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2019 yılında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya oldu