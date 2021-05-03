Almanya'da perakende satışlar, martta Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi ile yüzde 7,7 arttı - Son Dakika

Almanya'da perakende satışlar, martta Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi ile yüzde 7,7 arttı

03.05.2021 12:35
Almanya'da perakende satışlar, martta Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi ile yüzde 7,7 arttı, System.String[]

Almanya'da reel perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısıtlamaların ilk gevşetildiği martta bir önceki aya göre yüzde 7,7 arttı.

Almanya'da reel perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısıtlamaların ilk gevşetildiği martta bir önceki aya göre yüzde 7,7 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin mart ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,7 artış gösterdi. Satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11 yükseliş kaydetti.

Perakende satışlardaki artışın, Kovid-19 salgınının üçüncü dalgasında kısıtlamaların ilk defa gevşetilmesi nedeniyle aylık yüzde 3 artış beklentisinin çok üstünde olması dikkati çekti.

Destatis açıklamasında, "Bu artış, Mart 2020'den bu yana perakende satışlardaki en güçlü ikinci yükseliş oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Destatis, martta gıda, içecek ve tütün ürünlerine talebin yüksek olduğunu belirtirken, bu ürünlerde perakende satışlar Mart 2020'ye göre reel olarak yüzde 2,9 arttı. Süpermarketlerin satışları ise söz konusu dönemde yüzde 3,1 artış kaydetti.

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde aralıkta reel olarak yıllık bazda yüzde 42,9 artış görülürken, bu da 1994'ten beri en güçlü artış olarak kayıtlar geçti. Mobilya, beyaz eşya ve inşaat malzemeleri perakende satışların da yüzde 16,6 yükseldi.

Gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında ise yüzde 27,7 artış görüldü.

Almanya'da 4 Kasım 2020'den bu yana uygulanmakta olan Kovid-19 kısıtlamalarının mart ayının ilk haftasında itibaren çok kademeli açılım sürecinin başlatılmasıyla gevşetilmesi kararı alınmıştı. Fakat daha sonra vaka sayılarının artışıyla bu kısıtlamalar sıkılaştırılarak uzatılmıştı.

Almanya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da perakende satışlar, martta Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi ile yüzde 7,7 arttı - Son Dakika


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