Almanya'da perakende satışlar ocakta beklentilere yakın arttı - Son Dakika
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Almanya'da perakende satışlar ocakta beklentilere yakın arttı

6 saat önce

Almanya'da perakende satışlar, ocak ayında yüzde 1'lik artış beklentisine karşın aylık bazda yüzde 0,9 artış gösterdi.

Almanya'da perakende satışlar ocakta beklentilere yakın arttı, System.String[]

Almanya'da perakende satışlar, ocak ayında yüzde 1'lik artış beklentisine karşın aylık bazda yüzde 0,9 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin ocak ayının geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Satışlar, 2019'un ocak ayına kıyasla yüzde 1,8'lik yükseliş gösterdi.

Perakende satışların, piyasalardaki aylık yüzde 1 artış beklentisinin yakın gelmesi dikkati çekti.

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde ocakta yüzde 6,4 artış görülürken, gıda dışı perakende satışlarında yüzde 2,2 artış kaydedildi.

Aralık 2019'da, Almanya'da reel perakende satışlar Kasım 2019'a göre yüzde 3,3 azalırken, 2018'in aralık ayına göre yüzde 0,8 yükseliş kaydetmişti.

2019'da Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yüzde 0,6 büyürken, Alman hükümeti bu yıl büyümenin yüzde 1,1 olmasını bekliyor.

Almanya Perakendeciler Birliği (HDE), 2020'de perakende satışların geçen yıla göre yüzde 2,5 büyümesini öngörüyor. Ülkede perakende satışlar 2009 yılından beri aralıksız büyürken, HDE bu yıl perakende satışların toplamının 557 milyar avroya ulaşmasını bekliyor.

Almanya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:44 Kaynak: AA
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