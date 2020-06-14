Almanya'da PKK'dan kızını isteyen anne: Benim gibi çok anne var ama konuşamıyorlar - Son Dakika

Almanya'da PKK'dan kızını isteyen anne: Benim gibi çok anne var ama konuşamıyorlar

Şubat ayı itibariyle Almanya'nın başkenti Berlin'de başlattığı eylemlerle terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer T'yi arayan anne Maide T, protestosunu Almanya Başbakanlık binasının karşısına taşıdı.

Almanya'da PKK'dan kızını isteyen anne: Benim gibi çok anne var ama konuşamıyorlar, System.String[]

Şubat ayı itibariyle Almanya'nın başkenti Berlin'de başlattığı eylemlerle terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer T'yi arayan anne Maide T, protestosunu Almanya Başbakanlık binasının karşısına taşıdı. Anne Maide T, Alman makamlarına sesini duyurmaya çalıştığını ifade ederek kendi gibi birçok anne olduğunu ama korkudan öne çıkmadıklarını belirtti.

DHA'ya konuşan Anne Maide T, amacının sorumlu makamlara sesini duyurmak olduğunu ve konuyla ilgilenmelerini sağlamak olduğunu ifade etti. Maide T bu sebeple protestosunu başbakanlık binası önüne taşıdığını vurguladı.

'SALGIN SEBEBİYLE ÖRGÜT GENÇLERİ RAHATÇA KANDİL'E GÖTÜREMİYOR'

Maide T, "Protestolarıma gelen insan sayısı yeterli değil, ama umut ediyorum ki gelecek hafta daha fazla insan katılacak. Koronavirüs nedeniyle insanlar, aileleriyle dahi rahat görüşemiyor. Sivil toplum kuruluşları ile görüşüyoruz, ama kurumlar üyelerini direk yönlendiremez. Koronavirüsün bizim davamıza iki türlü yansıması oldu. Bir, örgüt rahatça gençleri Kandil'e götüremiyor, diğeri ise benim yanıma gelebilecek insanları engelliyor. Son eylemimde, ilk kez bir Alman gazetecinin takip ettiğini gördüm, demek ki pankartlar ilgi görmeye başladı. Zaten hukuki yolları da başlatmak, avukat aracılığı ile de hakkımı aramak istiyorum" dedi.

'YALNIZ KALDIM'

Acılı anne, "Diyarbakır Annelerinin aksine, Berlin'de kendimi yalnız hissediyorum. Ama kimse davamdan ve eylemimden vazgeçeceğimi sanmasın. Hedefime ulaşana kadar, kızıma kavuşana kadar durmayacağım. Bunun sonunda ölsem bile asla vazgeçmeyeceğim. Evladımı alıp götüren vicdansızlar bunu bilsin. Yorulup bu işin peşini bırakacağımı sanmasınlar" diye konuştu.

Eylemi için gelecek hafta çarşamba günü daha fazla halk desteğini beklediğini ifade eden Maide T,  "Berlin'de duyarlı vatandaşlar sırf benim için değil, tüm benzer durumda olan gençlerin adına bana desteğe gelmelerini rica ediyorum. Çünkü Avrupa'da çocuk büyütmek, ateşten gömlek giymek gibi bir şey. Çocuğunuz ya DEAŞ'a yada PKK'ya gidiyor, ya da başka örgütler çocukları kendi tarafına çekiyor. ya da uyuşturucu çeteleri kandırıyor. Çocuklar ya bir boşlukta, ya da bir arayış içinde olabiliyor" dedi.

DEVLET DESTEĞİ BEKLİYOR

Anne Maide T Türkiye'deki yetkililere seslenerek "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, benim davamı Alman makamları ile görüşmelerini rica ediyorum. Alman makamları ile görüşülmezse, benim çocuğumu bana vermeyecekler. Devlet büyüklerimizin Başbakan Angela Merkel ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile temasa geçerek, bana destek olmalarını rica ediyorum" destek ricasında bulundu.

BENİM GİBİ ÇOK ANNE VAR SÖYLEMEYE KORKUYORLAR

Anne Maide T, "Benim kızımın gelmesi, aynı durumda olan çok sayıda anne için umut olur. Berlin ve çevresinden birçok ailenin çocuğu katıldı biliyorum. Belki elli, belki yüzdür. Ama benim gibi çıkıp seslerini çıkartmaya çekiniyorlar. Belki de tehdit edildiler. Ben de benzer tavırla karşılaştım, ama bu yola baş koydum. Medyadan seslerini duyurmaya korkuyorsalar, bana ulaşsınlar" dedi.


Almanya, Anne, PKK, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 10:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Almanya'da PKK'dan kızını isteyen anne: Benim gibi çok anne var ama konuşamıyorlar - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir 2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi Binlerce yıllık acıyı bağrında saklayan mağara hem ağlıyor hem de ağlatıyor! Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Juventus taraftarı model Maira Reginato, takımı şampiyon olursa soyunacağını duyurdu Juventus taraftarı model Maira Reginato, takımı şampiyon olursa soyunacağını duyurdu         
15:55
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi         
15:53
Helin Avşar evini gözetleyen hayranının serbest kalmasına isyan etti: Bu raporlu bir deli Helin Avşar evini gözetleyen hayranının serbest kalmasına isyan etti: Bu raporlu bir deli         
15:21
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi         
15:12
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti         
14:53
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız         
14:50
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! Uzmanından çekirge istilası için uyarı! "İlaçlamak yetmez" deyip yapılması gerekeni anlattı         
14:34
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi         
14:19
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş         
14:19
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı dizinin kadrosundan zorla çıkartıldı Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı dizinin kadrosundan zorla çıkartıldı         
14:09
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor         
13:39
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada         
13:29
Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı         
13:17
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı         
13:13
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları         
12:54
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı         
12:52
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada         
12:52
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu         
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor         
12:31
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı         
11:59
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti         
11:54
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım         
11:52
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisinden canlı yayında dikkat çeken yorum! Şeyma'ya gönderme mi yaptı? Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisinden canlı yayında dikkat çeken yorum! Şeyma'ya gönderme mi yaptı?         
11:30
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner         
11:07
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek         
10:51
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları         
10:30
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek         
10:27
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi         
10:27
Kırmızı mini elbisesiyle poz veren Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Kırmızı mini elbisesiyle poz veren Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği         
10:07
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2020 16:29:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da PKK'dan kızını isteyen anne: Benim gibi çok anne var ama konuşamıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]