Almanya'da PKK'lı teröriste hapis cezası - Son Dakika
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Almanya'da PKK'lı teröriste hapis cezası

6 saat önce

Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu bir kişi, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'da PKK'lı teröriste hapis cezası, System.String[]

Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu bir kişi, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alman basınındaki haberlere göre, Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi, 63 yaşındaki kişiye "yabancı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.


Mahkemenin kararında, yargılanan kişinin temmuz 2016'dan haziran 2018'e kadar PKK'nın sözde Freiburg bölgesi sorumlusu olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Bu kişinin örgüt için bağış toplama etkinlikleri organize ettiği, etkinlikler düzenlemesinde öncülük yaptığı ve örgütün etkinliklerine katıldığı belirtildi.

Mahkeme ayrıca, bu kişinin örgüt için topladığı paraya el konmasına hükmetti.

2018'in haziranında tutuklanan kişinin karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

Almanya, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:38 Kaynak: AA
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