Almanya'da PKK üyesi Türk vatandaşı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da PKK üyesi Türk vatandaşı tutuklandı - Son Dakika

Almanya'da PKK üyesi Türk vatandaşı tutuklandı

6 saat önce

Almanya'da Federal Başsavcılık, bir Türk vatandaşının terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklandığını bildirdi.

Almanya'da PKK üyesi Türk vatandaşı tutuklandı, System.String[]

Almanya'da Federal Başsavcılık, bir Türk vatandaşının terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklandığını bildirdi.


Almanya'da Federal Başsavcılık, Frankfurt Havaalanı tren istasyonunda 27 Kasım'da gözaltına alınan Türk vatandaşı Gökmen Ç.'nin terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildiğini ifade etti. Açıklamada, Gökmen Ç.'nin Almanya'da terör örgütü PKK'nın Frankfurt, Mainz, Giessen, Darmstadt, Mannheim ve Saarbrücken kentlerinin sözde üst düzey sorumlusu olduğu, 2018-2019 yılları arasında, sözde üst düzey görevli olarak terör örgütüne yardım, eleman toplamak, haraç almak ve propaganda yapma suçlarından yargılanacağı belirtildi. - FRANKFURT

Almanya, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:40 Kaynak: İHA
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